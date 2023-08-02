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Стиль життя

Будинок Лізи Марі Преслі продали за 4,7 млн доларів (фото)

Ліза Марі Преслі, Ліза Марі Преслі померла, будинок лізи марі преслі, будинок доньки елвіса преслі
Фото: Getty Images | Ліза Марі Преслі

Нерухомість придбали всього через два дні після появи в продажу.

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Колишній дім Лізи Марі Преслі в Калабасасі був проданий за 4 679 000 доларів через два дні після того, як його виставили на продаж, та через шість місяців після трагічної смерті зірки у віці 54 років. Про це пише TMZ.

Преслі орендувала особняк із шістьма спальнями та сімома ванними кімнатами з 2020 року і жила там на момент смерті 12 січня 2023 після зупинки серця.

Ріелтори Робб і Ніккі Фрідман розповіли TMZ, що будинок зараз перебуває на умовному депонуванні після того, як сім’я "закохалася" в нерухомість, не підозрюючи, що в ній колись жила єдина донька Елвіса Преслі.

Маєток також може похвалитися домашнім кінотеатром, винним льохом, басейном і видом на гори.

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Будинок Лізи Марі Преслі

Минулого місяця стало відомо, що Преслі померла від непрохідності тонкої кишки, спричиненої попередньою операцією зі схуднення — у її крові були виявлені опіоїди.

Дочка Елвіса Преслі була терміново доставлена в лікарню 12 січня після зупинки серця.

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Ліза Марі Преслі
Фото: Getty Images

Поліція стверджує, що в її будинку не було знайдено "приладів для вживання наркотиків", а токсикологічний аналіз її сечі був негативним.

У звіті підтверджується, що за кілька місяців до смерті Ліза Марі робила косметичну процедуру і їй призначили опіоїди, причому зірка мала історію "надлишкового прийому ліків" — забувала, що прийняла ліки, а потім приймала їх знову.

Нагадаємо, резиденцію останнього короля Сіаму виставили на продаж за 7 млн доларів.

Також Фокус писав про офіційну причину смерті Лізи Марі Преслі.