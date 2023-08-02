Календар магнітних бур на серпень 2023 року

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати в серпні метеозалежним людям — розповідаємо далі.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Коли магнітні бурі очікувати в серпні?

У серпні відбудеться чотири магнітні бурі на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, у середині та наприкінці місяця:

3-4 серпня — магнітна буря середньої інтенсивності

12-13 серпня — магнітні бурі сильної потужності

20 серпня — магнітна буря сильної інтенсивності

21 серпня — магнітна буря слабкої потужності

Джерело: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast