Принц Гаррі та Меган Маркл несподівано разом знялися в ролику для фонду

Герцоги Сассекські несподівано виступили єдиним фронтом після чуток про проблеми в їхньому шлюбі.

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Принц Гаррі та Меган Маркл виступили сьогодні єдиним фронтом, з'явившись у відео про роботу з молоддю. Герцог і герцогиня Сассекські здивували американських одержувачів перших грантів "Молодіжного фонду відповідальних технологій" телефонними дзвінками, щоб привітати їх. Про це пише Daily Mail.

Сьогоднішнє відео ознаменувало першу спільну появу Гаррі та Меган майже за три місяці після вручення премії Women of Vision Awards у Нью-Йорку 16 травня.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: RTYPF

38-річний Гаррі також згадав своїх дітей Арчі, чотирьох років, і Лілібет, двох років, сказавши: "Дякую за все, що ви робите. Наші діти особливо неймовірно вдячні".

Потім 41-річна Меган зі сміхом додала: "Вони ще цього не знають, але дізнаються!".

Сьогоднішній кліп був випущений RTYPF, а не парою, але в ньому є кадри, на яких вони розмовляють у своєму особняку вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів у Монтесіто, Каліфорнія.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: RTYPF

Заради відео принц Гаррі та Меган Маркл підібрали вбрання в одній колірній гамі. Так, принц був одягнений у коричневі штани чінос і білу сорочку. Образ він доповнив своїми улюбленими браслетами і кулоном на шнурку.

Меган Маркл була одягнена в топ без рукавів кольору верблюжої вовни за 189 доларів і відповідну спідницю за 162 долари від бренду Malibu Bleusalt, яку вона поєднала з мінімалістичними золотими сережками і браслетами.

Archewell Foundation пари є одним із засновників фонду, який покликаний допомогти тим, хто працює в рамках "руху за відповідальні технології".

Кліп, у якому знялися принц Гаррі та Меган Маркл

Близько 26 молодіжних ініціатив отримають загалом 2 мільйони доларів у вигляді грантів у діапазоні від 25 000 до 200 000 доларів, залежно від стадії організації та її потреб.

Гроші, які допоможуть зусиллям, включно із забезпеченням відповідального використання штучного інтелекту, були надані спонсорами, зокрема Archewell Foundation.

Сем Хайнер, виконавчий директор Освітнього фонду Альянсу молоді, був серед тих, кому зателефонувала пара.

"Мені дуже сподобалося, що вони побачили важливість роботи, яку ми робимо, і говорили про важливість залучення молодих людей у демократичний процес", — сказав він.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: RTYPF

Дзвінок принца і його дружини став несподіваним сюрпризом, так само, як і їхня поява у відеоролику. Адже Гаррі та Меган не надто часто виходять у світ, у них навіть немає сторінок у соцмережах.

До того ж у таблоїдах з'явилися чутки, що вони розходяться, і навіть збираються жити разом. Тож журналісти здивувалися, побачивши їх разом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл посварилися з Вікторією та Девідом Бекхемами.