Помер режисер Вільям Фрідкін, який зняв фільми "Той, хто виганяє диявола" і "Французький зв'язковий"

Оскароносному режисерові було 87 років. Про його смерть повідомила його дружина Шеррі Лансінг.

Related video

У Лос-Анджелесі помер оскароносний режисер Вільям Фрідкін, який зняв культові фільми "Той, хто виганяє диявола", "Французький зв'язковий", "12 розгніваних чоловіків" і багато інших. Фрідкіну було 87 років. Про це пише Hollywood Reporter.

Сумну новину повідомила його дружина Шеррі Лансінг, колишня глава Paramount Pictures.

Фрідкін отримав "Оскара" за найкращу режисуру за фільм "Французький зв'язковий" 1972 року. Загалом картина отримала п'ять "Оскарів", зокрема й у номінації "Найкращий фільм". Два роки по тому Фрідкін знову був номінований на той самий трофей за окультний горор "Той, хто виганяє диявола", який отримав десять номінацій і дві статуетки.

Першим голлівудським фільмом Фрідкіна стала музична комедія "Добрі часи" за участю дуету Сонні та Шер. Фільм 1967 року став дебютним в ігровому кіно не тільки для Фрідкіна, а й для дуету.

Але дорогу в Голлівуд йому проклала картина 1970 року "Оркестранти", екранізація однойменної п'єси Марта Кроулі.

Останньою режисерською роботою Фрідкіна став фільм 2017 року "Диявол і батько Аморт". Також цього року мав вийти фільм "Військовий трибунал у справі про заколот на "Кейні" з Кіфером Сазерлендом у головній ролі. Прем'єра, як стало відомо, відбудеться на Венеційському кінофестивалі.

Однак його знаковими роботами стали саме "Той, хто виганяє диявола" та "Французький зв'язковий".

Епізод із фільму "Той, хто виганяє диявола"

Цікаво, що Фрідкін одного разу сказав в інтерв'ю, що, замислюючи над "Тим, хто виганяє диявола", він не хотів знімати фільм жахів.

"Я розумію, що глядачі з покоління в покоління вважали його фільмом жахів. Я не буду цього заперечувати, але коли я збирався його знімати, у нас зі сценаристом ніколи не було ідеї, що це буде фільм жахів. Ми думали про це як про потужну, емоційну, тривожну історію", — розповідав Фрідкін.

А розмовляючи з журналістом з нагоди 40-річчя свого знакового фільму 2013 року, він зізнався, що був далеко не першим кандидатом на роль режисера цієї історії.

"Цей фільм, перш ніж він потрапив до мене, був відкинутий Стенлі Кубриком, Артуром Пенном і Майком Ніколсом. Я був останнім "вцілілим", і вони ухвалили рішення віддати його мені незабаром після того, як я отримав премію "Оскар" за "Французького зв'язкового", — розповідав режисер.

Біографія Вільяма Фрідкіна

Він народився в Чикаго 1935 року в сім'ї бідних українських емігрантів. У 1960-х він вирушив до Голлівуду, щоб зробити кар'єру в кіно. Після він розповідав, що був настільки вражений картиною "Громадянин Кейн", що вирішив пов'язати своє життя з кіно.

Фрідкін був одружений чотири рази: він був одружений зі знаменитою французькою актрисою Жанною Моро з 1977 по 1979 рік. Потім він одружився з британською акторкою Леслі-Енн Даун 1982 року, але пара розлучилася через три роки. Його третьою дружиною стала тележурналістка Келлі Ланге. Але пара розлучилася 1990 року через три роки після весілля.

Його четвертою дружиною стала Шеррі Лансінг, з якою він прожив до кінця свого життя.

У знаменитого режисера залишилися двоє синів: Джексон і Седрік Фрідкін.

Трейлер фільму "Французький зв'язковий"

В одному зі своїх останніх інтерв'ю Фрідкін говорив: "Я особисто вважаю, що всередині кожного з нас є ці сили добра і зла, які постійно борються за наші душі. У всіх нас є темна сторона, і у всіх нас є краща сторона. "Той, хто виганяє диявола" — це метафора цієї боротьби".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у 83 роки помер актор Марк Марголіс, зірка серіалів "Пуститися берега" і "Краще телефонуйте Солу".