Елтон Джон проводить час на яхті з чоловіком і двома синами (фото)

Сім'я важлива для Елтона, який раніше називав своїх синів "найбільшою справою" в житті його і чоловіка Девіда.

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76-річний британський співак Елтон Джон був помічений під час посадки на яхту. На сімейний відпочинок до Франції він вирушив із чоловіком Девідом Фернішем і двома синами — 12-річним Закарі та 10-річним Елайджею. Про це пише Daily Mail.

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На кадра папараці видно, що один із охоронців подав руку артисту, щоб допомогти зайти на яхту.

Елтон мав невимушений вигляд, одягнувши світло-блакитну смугасту сорочку і зелені шорти від Gucci. Музикант доповнив свій денний образ парою білих кросівок, стильними сонцезахисними окулярами, оздобленими дорогоцінним камінням, і масивним золотим ланцюжком.

Нагадаємо, Елтон Джон завершив свій прощальний тур, який тривав 5 років, концертом у Стокгольмі. Тур мав приголомшливий успіх для Елтона і зібрав 816 840 988 доларів по всьому світу. Протягом своєї співочої кар'єри 76-річний співак здобув 5 премій "Греммі", а за понад 50 років на сцені провів майже 4600 виступів по всьому світу.

Зірка вирішила повісити завершити музичну кар'єру, пославшись на бажання проводити більше часу з Девідом та їхніми дітьми. Сім'я важлива для Елтона, який раніше називав своїх синів "найбільшою справою" в житті його і чоловіка Девіда.

Виступаючи на шоу Еллен ДеДженерес у 2016 році, він сказав: "Якби десять років тому ви сказали мені, що я буду сидіти на вашому шоу одруженою з чоловіком, якого кохаю, і матиму двох чудових дітей, я б сказав: "Ти підсипала кислоту в мій напій". Але життя кидає вам виклики. Немає слів, щоб описати, як сильно ми любимо цих хлопчиків. Вони просто приголомшливі".

Раніше Фокус писав, що Елтон Джон несподівано виступив на знаменитому фестивалі в Гластонбері . 76-річний співак-суперзірка зі сльозами на очах вийшов на сцену Pyramid Stage і провів там 2 години.