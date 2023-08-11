Календар краси на другу половину серпня 2023 року: коли краще робити процедури
Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував.
Місячний календар краси на другу половину серпня 2023 року:
Стрижки та фарбування волосся: 15, 17-19, 21, 23, 27-30 серпня
Манікюр і педикюр: 17, 28 серпня
Схуднення: 17-30 серпня
Видалення пігментних плям, бородавок: 17, 28 серпня
Епіляція та депіляція: 23, 24, 28, 29, 31 серпня
Масаж і процедури від целюліту: 23, 24, 28, 29 серпня
Хірургічні операції: 17-30 серпня
Лікування зубів: 17-30 серпня
Також астрологи підкреслюють, що в період молодого Місяця (17-30 серпня) важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (31 серпня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl