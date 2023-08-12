12 серпня 2023 року: апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна лінуватися, переїдати та пити алкоголь.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Апостоли від 70 Сила і Силуан проповідували разом з апостолом Павлом. Незабаром Сила став єпископом у Коринті, а Силуан — у Фессалоніці. Апостол Андронік проповідував зі своєю помічницею.

Що не можна робити 12 серпня:

лінуватися;

переїдати та пити алкоголь;

укладати важливі угоди.

Народні прикмети та повір'я:

перед світанком яскраво мерехтять зірки — буде багато опадів;

павутина літає в повітрі — буде сонячно;

вітряно і йде дощ — така погода протримається довго;

іній на деревах — озимі дадуть гарний урожай;

мухи кусаються — чекайте дощу;

кішка часто вмивається — до гарної погоди.

День ангела святкують:

Анатолій, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ангеліна, Агнія.

Народилися в цей день:

1887 рік — Ервін Шредінгер, австрійський фізик, творець квантової механіки, лауреат Нобелівської премії (1933) за розробку теорії руху мікрочастинок;

1992 рік — Кара Делевінь, англійська супермодель і кіноактриса.

Також цього дня:

1851 рік — американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентував швейну машинку з ножним приводом;

1865 рік — британський хірург Джозеф Лістер уперше використав під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів і рук лікарів;

1896 рік — на річці Клондайк знайшли золото;

1915 рік — перше бойове застосування літака-торпедоносця;

1933 рік — перший матч футбольної збірної України;

1949 рік — підписано Женевську конвенцію про захист жертв війни;

2010 рік — у місті Луганськ зафіксували найвищу температуру в історії України — +42°C.