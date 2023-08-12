Експерт вважає, що поїздка герцога Сассекського до Японії сталася зараз не просто так.

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Букінгемський палац влаштував "жорстоку перевірку реальності" принцу Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Daily Mail.

Цього тижня титул Гаррі "Його Королівська Високість" видалили із сайту королівської родини.

Королівський експерт Річард Кей назвав цей крок "жорстоким", додавши, що це "не випадково", що поїздка герцога Сассекського до Японії сталася одночасно з оновленням.

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Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

"Безперечно, не випадково прибуття принца на Далекий Схід збіглося з жорстокою перевіркою реальності, проведеною Букінгемським палацом щодо його статусу — і статусу його дружини Меган — в оновленій королівській родині", — зазначив Кей.

Він додав, що джерела, близькі до монарха, стверджують, що члени королівської сім’ї розлючені через "постійні" напади з боку Сассексів.

"Внутрішня гіркота зберігається через постійні напади, які Гаррі та Меган ведуть проти членів родини через його мемуари та різноманітні телевізійні інтерв’ю", — написав він.

"Одна з причин, чому не було жодного поштовху до змін, полягала в тому, що покійна королева Єлизавета хотіла переконатися, що все, що її онук може сприйняти як зневажливе ставлення або грюкання королівськими дверима, було уникнуто", — додав фахівець.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Імена пари також були переміщені в нижню частину головної сторінки — під працюючими членами родини.

Нагадаємо, Меган Маркл приміряла аксесуар, який "контролює мозок".

Також Фокус писав про те, як принц Гаррі купував подарунки Меган Маркл.