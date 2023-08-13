13 серпня 2023 року: Євдокима Каппадокіянина — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна лаятися і лихословити, а також їхати в далеку подорож.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять праведного Євдокима Каппадокіянина, який вважається покровителем сімейного вогнища. Він з юності та до кінця життя присвятив себе Богу і допомозі нужденним. Помер, коли йому було 33 роки, а біля гробу Євдокима відбувалося чимало чудес і зцілень.

Що не можна робити 13 серпня:

лаятися і лихословити;

їхати в далеку подорож;

викидати залишки зі столу.

Народні прикмети та повір'я:

бджоли вилетіли з вулика на поля — до гарної погоди;

вітряно — взимку буде багато снігу;

літає павутина — ще довго буде спекотно;

ранковий туман швидко розсіявся — буде ясно і тепло.

День ангела святкують:

Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна.

Народилися в цей день:

1899 рік — Альфред Гічкок, англо-американський режисер, володар "Оскара";

1979 рік — Катерина Бужинська, українська співачка, Заслужена артистка України.

Також цього дня:

1899 рік — американський винахідник Вільям Греєм отримав патент на телефон-автомат;

1907 рік — у Нью-Йорку почали курсувати перші таксі;

1912 рік — французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку;

1932 рік — у Римі вперше випробували короткохвильове радіо;

2004 рік — створено перший у світі подкаст.