15 серпня 2023 року: Степанів день — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна ображати тварин і лаятися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує перенесення мощей святого Стефана. Він був підданий тортурам і залишений на поталу звірам за свою віру. Після загибелі святого іудей Гамалііл, який вірив у Бога, послав своїх слуг, щоб ті знайшли та поховали тіло Стефана недалеко від Єрусалима. У 415 році його останки перенесли до Єрусалима, а пізніше — до Константинополя. Біля мощей Стефана відбувалося чимало чудес.
Що не можна робити 15 серпня:
- ображати тварин;
- лаятися;
- ходити в гості після заходу сонця.
Народні прикмети та повір'я:
- ранкова погода вказує, якою вона буде наступні шість тижнів;
- дощ — до гарного врожаю;
- павуки почали плести павутину — буде дощ;
- кішки шкребуть кігтями стіни — до негоди.
День ангела святкують:
Василь, Степан.
Народилися в цей день:
1771 рік — Вальтер Скотт, шотландський письменник;
1972 рік — Бен Аффлек, американський актор, сценарист і кінорежисер;
1978 рік — Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, олімпійська чемпіонка (1996);
1990 рік — Дженніфер Лоуренс, американська актриса, володарка "Оскара".
Також цього дня:
1385 рік — підписано Кревську унію Польського королівства і Великого князівства Литовського;
1556 рік — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почали писати Пересопницьке Євангеліє;
1873 рік — відкрито рух поїздів усією залізничною лінією Київ-Брест довжиною 560 км;
1877 рік — Томас Едісон запропонував використовувати слово "hello" ("алло") для початку телефонної розмови;
1997 рік — в Україні засновано орден княгині Ольги.