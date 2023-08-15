Який колір волосся обрати: 4 наймодніші фарбування на осінь 2023 (фото)

Фарбування волосся — це завжди передчуття чогось нового і цікавого в житті. А якщо воно ще й у тренді — успіх у будь-якому починанні гарантований!

Related video

Зміна пір року — найкращий час для кардинальних змін і в житті. Чимало жінок починають усе з чистого аркуша, спершу вирушаючи до перукаря, щоб змінити зачіску, колір волосся, зробити стильну стрижку або цікаву завивку. Але навіть якщо нічого грандіозного на осінь не планується, перефарбувати волосся можна і для настрою, а також, щоб виглядати завжди на стилі. Видання Symbol пропонує придивитися до чотирьох наймодніших фарбувань осені 2023 року.

Пшеничний блонд

Літня тенденція на натуральні відтінки блонда плавно перекочовує і в осінньо-зимовий сезон. Велика перевага такого фарбування — його максимальна природність. Під час відростання коріння не надто відрізняється від фарбованого волосся, не потребуючи постійного профарбовування. Крім того, подібне фарбування завдає волоссю значно менше шкоди, ніж, наприклад, платиновий блонд, який був популярним минулої зими.

Пшеничний блонд поєднує в собі теплі й холодні тони, завдяки чому підходить практично всім. Якщо ж волосся світле від природи, то при переході на пшеничний блонд воно навіть не потребує знебарвлення. Достатньо буде лише затонувати його в потрібний відтінок.

Пшеничний блонд гарний тим, що максимально наближений до натурального кольору волосся Фото: Getty

Мідно-рудий

Справжнім хітом осені обіцяє стати мідно-рудий колір, тому вже зараз можна домовлятися зі своїм майстром про фарбування. Він трендовий навіть серед таких знаменитих модниць як Емілі Ратаковскі та Меган Фокс. Трохи раніше таким кольором хизувалася Мадонна.

Порівняно з більш червоними відтінками, мідний колір м'якший і природніший, що знову ж таки — великий плюс, оскільки він з набагато більшою ймовірністю пасуватиме власницям різного кольору шкіри та очей. Цей колір вимагатиме досить регулярного оновлення, але й виглядатиме завжди дуже ефектно.

Мідно-рудий колір волосся — більш м'який і природний, ніж із червоним відтінком

Опівнічний чорний

Глибокий насичений опівчнічно-чорний колір прекрасний тим, що під час професійного фарбування зі змішанням кількох відтінків фарби за різного освітлення він може мати легкий синюватий або, навпаки, шоколадний відлив. Замислюючись про фарбування в темний колір, врахуйте, що він буде виграшним тільки в тому разі, якщо майстер ідеально підбере відтінок. Тому не варто економити й одразу краще звернутися до досвідченого колориста. До того ж, не забувайте, що вихід із чорного кольору — досить складний процес. Тож якщо ви — володарка світлого волосся, то, можливо, все ж варто утриматися від дуже радикальної зміни кольору волосся.

Вирішивши пофарбуватися в чорний колір, виберіть досвідченого колориста Фото: Getty

М'який каштановий

М'який каштановий колір — ще одне з трендових фарбувань осені 2023. Він ідеальний для тих, хто не готовий до кардинальних змін, але хоче злегка оновити темний колір волосся. Він максимально наближений до натурального каштанового. Ще один плюс у тому, що в ньому немає червонуватого відливу, який часто трапляється під час подібних фарбувань. Завдяки своїй натуральності відтінок підійде всім незалежно від тону шкіри і кольору очей.

М'який каштановий колір пасує всім, завдяки своїй натуральності Фото: Getty

Раніше Фокус писав, які речі будуть модними восени 2023 року.