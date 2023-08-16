16 серпня 2023 року: святого Антонія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі та підмітати у дворі.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Антонія. Антоній Римлянин народився в Римі 1067 року в християнській родині. Він рано став сиротою, роздав увесь свій спадок біднякам і прийняв чернечий постриг. Прожив двадцять років в одному з пустельних скитів. Братія розійшлася через гоніння латинян на православних, тому Антонію довелося поневірятися світом. Потім він знайшов на безлюдному березі камінь, на якому прожив цілий рік у молитвах і постах.

Що не можна робити 16 серпня:

відмовляти в допомозі;

підмітати у дворі;

прибирати в будинку.

Народні прикмети та повір'я:

яка погода сьогодні, такою буде і на початку жовтня;

вітер дме з півдня — взимку буде багато снігу;

сильний вітер — зима теж буде холодною;

домашній птах линяє — скоро похолодає.

День ангела святкують:

Антон, Іван, Ісаакій, Кузьма, Соломія.

Народилися в цей день:

1920 рік — Чарльз Буковскі, американський поет і письменник;

1954 рік — Джеймс Кемерон, канадський кінорежисер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" і мн. ін.;

1958 рік — Мадонна, американська співачка, танцівниця, акторка, лауреатка безлічі премій;

1962 рік — Юрій Іздрик, український письменник, культуролог, автор концептуального журнального проєкту "Четвер".

Також цього дня:

1925 рік — вийшла прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";

1960 рік — засновано Міжнародну академію астронавтики;

1985 рік — Мадонна вийшла заміж за актора Шона Пенна.