16 серпня 2023 року: святого Антонія — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна відмовляти в допомозі та підмітати у дворі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Антонія. Антоній Римлянин народився в Римі 1067 року в християнській родині. Він рано став сиротою, роздав увесь свій спадок біднякам і прийняв чернечий постриг. Прожив двадцять років в одному з пустельних скитів. Братія розійшлася через гоніння латинян на православних, тому Антонію довелося поневірятися світом. Потім він знайшов на безлюдному березі камінь, на якому прожив цілий рік у молитвах і постах.
Що не можна робити 16 серпня:
- відмовляти в допомозі;
- підмітати у дворі;
- прибирати в будинку.
Народні прикмети та повір'я:
- яка погода сьогодні, такою буде і на початку жовтня;
- вітер дме з півдня — взимку буде багато снігу;
- сильний вітер — зима теж буде холодною;
- домашній птах линяє — скоро похолодає.
День ангела святкують:
Антон, Іван, Ісаакій, Кузьма, Соломія.
Народилися в цей день:
1920 рік — Чарльз Буковскі, американський поет і письменник;
1954 рік — Джеймс Кемерон, канадський кінорежисер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" і мн. ін.;
1958 рік — Мадонна, американська співачка, танцівниця, акторка, лауреатка безлічі премій;
1962 рік — Юрій Іздрик, український письменник, культуролог, автор концептуального журнального проєкту "Четвер".
Також цього дня:
1925 рік — вийшла прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";
1960 рік — засновано Міжнародну академію астронавтики;
1985 рік — Мадонна вийшла заміж за актора Шона Пенна.