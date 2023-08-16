Магнітна буря 16-18 серпня 2023 року: чого очікувати

Сьогодні почалася найтриваліша магнітна буря в серпні, яка триватиме до 18 серпня і може вплинути на людей.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Коли сонячний вітер, що складається із заряджених частинок, стикається з магнітним полем, відбувається порушення його звичайного стану. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Чого очікувати від магнітної бурі 16-18 серпня?

Сьогодні розпочалася найтриваліша магнітна буря цього місяця, яка триватиме до 18 серпня і коливатиметься в межах 4 балів. У цей період ми можемо відчути апатію, тривогу, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. У метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

Джерело: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast