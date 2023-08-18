Мати Брітні Спірс зненавиділа Сема Асгарі і хоче, щоб дочка жила з нею

41-річна Брітні та 29-річний Сем розлучаються після 14 місяців шлюбу.

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Мати Брітні Спірс, Лінн, дізнавшись про розлучення дочки з її третім чоловіком Семом Асгарі, образилася на зятя і хоче, щоб дочка жила з нею. Про це пише Daily Mail.

Лише через день після того, як стало відомо, що 29-річний Сем Асгарі подав на розлучення зі своєю дружиною, з якою прожив 14 місяців, інсайдер сім'ї Спірс повідомив, що 68-річна Лінн, мати Брітні, була розлючена через поведінку зятя.

"Лінн в люті через те, що Сем кинув Брітні. Він дав обітницю бути з нею і в хворобі, і в здоров'ї — і він знав, що вона нездорова, коли вони одружилися", — повідомив інсайдер.

Брітні Спірс із матір'ю Фото: Getty Images

Після того, як Сем покинув будинок Брітні вартістю 11,8 мільйона доларів, Лінн тепер відчайдушно переконує свою 41-річну доньку переїхати в її рідне місто Кентвуд, штат Луїзіана, і повернутися до неї, щоб вона могла "зцілитися".

"Лінн благає Брітні покинути Лос-Анджелес і жити з нею. Вона вважає Лос-Анджелес "токсичним", і впевнена, що вона жила там заради чоловіка. А тепер вона хоче, щоб Брітні приїхала привести свої думки до ладу в Луїзіану. І повернулася в ЛА, коли буде готова", — продовжив інсайдер.

Коли Сем і Брітні вперше зустрілися, її сім'я і друзі були раді, вважаючи, що він добре вплине на співачку. Але тепер він їм подобається куди менше.

"Розумні люди в її оточенні будуть сумувати через те, що їхній шлюб розпався. Було відчуття, що Сем хотів врятувати її, але, можливо, Брітні вже не врятувати", — повідомило джерело.

Інший інсайдер стверджує, що Асгарі ухвалив рішення розлучитися ще кілька місяців тому і перестав боротися за шлюб. Він просто сидів удома і грав у відеоігри. Інсайдер вважає, що Асгарі просто "опустив руки".

Брітні Спірс і Сем Асгарі Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Раніше Брітні нарешті позбулася 13-річної опіки свого батька, який контролював її особисте життя, кар'єру і фінанси. Нового опікуна їй призначити не можуть, згідно з новим законом штату Каліфорнія. Але тепер сім'я Брітні стурбована її душевним станом і шукає шляхи допомогти їй в інший спосіб.

Про розлучення Асгарі і Брітні оголосили всього за кілька тижнів після того, як діти Брітні, Шон і Джейден, 17 і 16 років, переїхали на Гаваї з її колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном, за яким вона була одружена з 2004 по 2007 рік.

Раніше Фокус писав про те, що могло стати причиною розлучення Сема Асгарі та Брітні Спірс.

А днем раніше з'ясувалося, що розлучитися пара могла через зради співачки. Нібито Асгарі скаржився друзям, що в його дружини були інтимні стосунки з персоналом, який працював у їхньому будинку.