20 серпня 2023 року: преподобного Пімена – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і поспішати куди-небудь.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Пімена. Він із самого дитинства був хворий, але вирішив прийняти чернечий постриг. Усе життя він вірно служив Богу, терплячи фізичні муки. Одного разу він навіть сам зцілив ченця, у якого були такі ж проблеми. Пімену вдалося одужати тільки за три дні до смерті.

Що не можна робити 20 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

поспішати;

лякати птахів;

виходити з дому вночі.

Народні прикмети та повір'я:

лелеки зібралися відлітати — до холодної осені;

лелека стоїть на одному місці — до гарного врожаю;

побачили політ лелеки — щасливий знак;

на дубі багато жолудів — зима буде теплою.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Михайло, Петро, Феодосій.

Народилися в цей день:

1827 рік — Йозеф Штраус, австрійський композитор і диригент;

1992 рік — Демі Ловато, американська актриса, співачка, авторка пісень.

Також цього дня:

1627 рік — вийшов перший словник української мови "Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование" Памви Беринди;

1741 рік — данський мореплавець Вітус Берінг відкрив Аляску;

1896 рік — у Києві відбулося освячення кафедрального собору святого Володимира;

1925 рік — заснували Канівський музей-заповідник "Могила Т. Г. Шевченка" (нині Шевченківський національний заповідник у м. Каневі).