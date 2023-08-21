Кошмар арахнофобів: вийшов новий трейлер 12 сезону "Американської історії жахів"

У новому сезоні на глядачів чекають ще моторошніші історії, а трейлер натякає на те, що "Делікатний" стане однією з найстрашніших глав в "Американській історії жахів"

Related video

20 вересня на екрани виходить 12-й сезон "Американської історії жахів" під назвою "Делікатний", до акторського складу якого увійшли Емма Робертс, Кім Кадаш'ян і Кара Делевінь. І якщо раніше шанувальники проекту вже бачили тизер, то тепер FX Networks опублікував повний офіційний трейлер сезону.

Зазначимо одразу, що вже з перших кадрів зрозуміло: серіал — не для людей зі слабкими нервами і не для тих, у кого арахнофобія (боязнь павуків), оскільки після перегляду трейлера вона ризикує посилитися.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Delicate слідує за Робертс у ролі Анни Олкотт, яка відчайдушно намагається збалансувати свою кар'єру незалежної акторки і пройти ЕКЗ, щоб завагітніти. Вона поступово переконується, що хтось або щось працює проти її зусиль. Тизер пропонує стилізований погляд на те, як це могло б виглядати, тоді як у книжці жах деталізовано ще більше. У стислому викладі, наприклад, видно, що Олкотт може "відчувати, як дитина ворушиться всередині неї, може бачити напругу, яку вона бере на себе в її тілі, що слабшає".

У 12-му сезоні "Американської історії жахів" також візьме участь Метт Чукрі, найвідоміший за своїми ролями у фільмах "Дівчатка Гілмор", "Хороша дружина" і "Обитель". Серед інших акторів — новачки АІУ, такі як Аннабель Декстер-Джонс, Мікаела Джей Родрігес, Одеса Аціон, Джулі Вайт і Дебра Монк. Колишні актори серіалу Закарі Квінто і Біллі Лурд теж з'являться в Delicate.

"Американська історія жахів: Делікатний" розділений на частини: перші епізоди вийдуть 20 вересня, а наступні частини ще не анонсовані. Нові доповнення до акторського складу можуть надати додаткового елементу інтриги старіючій франшизі.

Раніше Фокус писав про те, що Кім Кардаш'ян з'явилася на постері "Американської історії жахів" у моторошному образі і з величезним павуком на животі.