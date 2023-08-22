Олена Зеленська в Данії: три елегантні образи першої леді України (фото)

У Данії Олена і Володимир Зеленські зустрічалися з членами королівської сім'ї Данії: королевою Маргрете, а також кронпринцом Фредеріком і кронпринцесою Мері.

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Перша леді Олена Зеленська та президент Володимир Зеленський вирушили до Данії, після того, як відвідали Швецію та Нідерланди. На своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська опублікувала світлини, зроблені під час візиту, і розповіла про зустрічі з членами королівської сім'ї Данії. Також про візит розповіли на офіційному сайті "Офіс президента".

Так, разом із кронпринцесою Данії Мері, дружиною кронпринца Фредеріка, вони побували в данському Соборі Гадерслева, де відбулося богослужіння в пам'ять про Софійку з Чернігова, вбиту 19 серпня російською ракетою, і в пам'ять про сотні інших українських дітей, які загинули від російської агресії.

Олена Зеленська та кронпринцеса Мері Фото: zelenska

Олена Зеленська та кронпринцеса Мері Фото: zelenska

Перша леді України зазначила, що собор лише на 200 років "молодший" за Софію Київську і подякувала Данії за допомогу.

"Данія не тільки надає допомогу в обороні — вона бере участь у відновленні шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання, підтримує українську економіку та найбільш постраждалі регіони, на дипломатичному рівні бореться проти викрадення Росією українських дітей", — написала перша леді у своєму дописі в Instagram.

На зустрічі з кронпринцесою Олена Зеленська з'явилася у світлому штанному костюмі, із золотою брошкою на грудях, яку вона вже носила раніше. Це особлива брошка, створена українським брендом GUNIA Project. При створенні майстри надихалися вцілілим керамічним глечиком у вигляді півника, що зберігся на полиці у квартирі в Бородянці, знищеній російськими військовими.

Після Олена Зеленська зустрілася з Софі Леде, міністром охорони здоров'я Данії. Для візиту до госпіталю, де, окрім інших, лікуються також діти, які постраждали від війни зі ЗС РФ, і військовослужбовці України, перша леді обрала брючний костюм темно-зеленого відтінку і доповнила образ туфлями в тон.

Олена Зеленська в Данії Фото: zelenska

Олена Зеленська в Данії Фото: zelenska

А для зустрічі з королевою Данії Маргрете Олена Зеленська обрала елегантне вбрання: чорну вузьку спідницю і білий жакет оригінального крою з вишивкою від українського бренду ELENAREVA.

Володимир Зеленський та Олена Зеленська на зустрічі з королевою Данії Маргрете Фото: Instagram detdanskekongehus Володимир Зеленський та Олена Зеленська на зустрічі з королевою Данії Маргрете Фото: Instagram detdanskekongehus

Королева Маргрете подарувала українському президенту картину під назвою "Дерево життя", яку вона намалювала сама.

Володимир Зеленський та Олена Зеленська на зустрічі з королевою Данії Маргрете

Відомо, що королева Данії є талановитою художницею, чиї полотна виставляються в галереях.

Подарунок королеви Маргрете Фото: Instagram detdanskekongehus

Після вручення подарунка і традиційного запису в Книзі почесних гостей королева влаштувала офіційний обід. На ньому, окрім президента України та першої леді й королеви, були присутні спадкоємний принц Фредерік із дружиною, прем'єр-міністр Данії, міністр оборони Данії та посол України в Данії.

Нагадаємо, під час візиту до Швеції Олена Зеленська зустрілася з королевою Сільвією і королем Карлом XVI Густавом.