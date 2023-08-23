Гелен Міррен сфотографувалася для журналу в пальті за $39 тисяч (фото)

Акторка позує в дорогому вінтажному вбранні від найкращих дизайнерів.

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78-річна англійська акторка Гелен Міррен стала обличчям нового номера журналу DuJour, поставши на його обкладинці та сторінках у вбраннях, що підкреслюють її елегантність і зрілу красу, а також поговорила з журналістами, розповівши, що зробило її найкращою у професії.

В об'єктиві зірка постала в розкішних вбраннях від Dior, Zandra Rhodes, Angelo Tarlazzi, Dolche & Gabanna, Emilia Wickstead, Erdem, Manolo Blahnik та ін. Вона продемонструвала елегантні ансамблі, вінтажні пальта й сукні, які можна охарактеризувати як віковий шик. Фотосесія проходила у неї вдома.

Акторка приміряла вінтажну сукню від Zandra Rhodes і прикраси від David Morris Фото: DuJour

Усі вбрання, які одягала для зйомок акторка, недешеві. Однак найдорожчим виявилося пальто кольору кемел від британського дизайнера Robert Wun вартістю $39 200. До нього стиліст підібрав зірці капелюх від того ж бренду за $1570. Серед прихильниць цього модельєра такі знаменитості як Селін Діон, Cardi B, Соланж, Леді Гага та Ройшин Мерфі.

Зірка в ансамблі від Robert Wun Фото: DuJour

У розмові з журналістами Гелен поділилася несподіваним секретом того, що допомогло їй стати зіркою світової величини та лауреаткою премій "Оскар", "Тоні" та п'яти "Еммі". За її словами, досягненню успіху в кар'єрі сприяло садівництво.

Гелен, яка проводить час між своїми будинками в Лондоні та на озері Тахо, що в США, сказала, що бруднити руки для неї "медитативно".

Фото: DuJour Фото: DuJour Фото: DuJour Фото: DuJour

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"Я думаю, що садівництво, ймовірно, допомагає мені стати кращою актрисою. Це ніби очищає мозок. У вас не може бути его із садом. Ця чортова рослина просто не буде рости там, де ви хочете. Для актора добре, коли павутиння, его і невпевненість на деякий час зникають", — наголосила акторка, маючи на увазі, що природу не можна контролювати і приборкати.

Садівництвом вона займається разом із чоловіком Тейлором Гакфордом, за яким вона одружена вже 25 років, і подружжя розділило всю роботу навпіл.

"Це величезний обсяг знань, якого в мене немає, і я завжди намагаюся його поповнити. Краса природи просто фантастична. Чудово спостерігати, як росте щось, від чого ти взяв бруньку. Мій чоловік займається деревами, а я — кущами та квітами. Це класичний поділ праці. Дивовижно бачити дерева, які ми посадили", — усміхається Гелен.

Зовсім недавно Міррен, яка грає колишню прем'єр-міністерка Ізраїлю Голду Меїр у майбутньому фільмі "Голда", зазнала певної критики за те, що вона неєврейка, яка грає єврейку. Сама акторка вважає, що розбіжності навколо її кастингу були "абсолютно законними", і це питання вона поставила режисерові Гаю Наттіву перед зйомками. Той відповів, що вся справа — в типажі та професіоналізмі акторки, яка раніше блискуче зіграла британську королеву.

Гелен Міррен у ролі Єлизавети II у фільмі "Королева". Ця робота принесла їй "Оскара".

Актриса для цієї ролі носить лицьовий протез і жартує, що з макіяжем вони вступили на "небезпечну територію".

Раніше Фокус писав, що в мережі вже з'явився трейлер фільму "Голда".