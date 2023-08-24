24 серпня 2023 року: преподобних Феодора і Василя Печерських — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і гуляти наодинці.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобних Феодора і Василя Печерських. Вони були київськими ченцями, жили в XI столітті і віддали своє життя за віру в Христа (їх убив Мстислав Святополкович). Феодор і Василь дружили протягом усього життя і підтримували один одного в боротьбі з мирськими спокусами.

Мученикам Феодору і Василю заведено молитися про допомогу в справах і здоров'я.

Також 24 серпня відзначають День Незалежності України.

Що не можна робити 24 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

гуляти наодинці;

лінуватися.

Народні прикмети та повір'я:

ранковий дощ означає, що така погода триватиме ще кілька днів;

ранковий туман — до поліпшення погоди;

безвітряна погода — скоро потеплішає;

сонячний день — у вересні буде мало опадів.

День ангела святкують:

Олександр, Василь, Максим, Марк, Федір, Марія, Сусанна.

Народилися в цей день:

1928 рік — Левко Лук'яненко (пом. 2018), український правозахисник, дисидент, політичний діяч;

1947 рік — Пауло Коельо, бразильський письменник-прозаїк і поет;

1988 рік — Руперт Грінт, британський актор (роль Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера).

Також цього дня:

1853 рік — уперше випущено картопляні чіпси;

1949 рік — набув чинності договір про створення НАТО;

1991 рік — Верховна Рада РРФСР ухвалила Акт проголошення Незалежності України;

1995 рік — випуск Windows 95;

2006 рік — Плутон більше не вважається планетою Сонячної системи (перейшов у розряд карликових планет);

2006 рік — представники п'яти православних церков України прочитали першу спільну молитву в Софійському соборі в Києві.