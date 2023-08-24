Сальма Гаєк позувала в чорному купальнику з пікантним вирізом

Знаменитість разом із сім'єю проводить час у її рідній Мексиці.

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56-річна американо-мексиканська акторка Сальма Гаєк Піно продемонструвала фігуру на новій світлині з відпочинку, яку вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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Зірка фільму "Фріда" потішила шанувальників на новому знімку, показавши чорний суцільний купальник із глибоким вирізом, що підкреслює її форми. У поєднанні з сексуальним купальником вона також носила крислатий солом'яний капелюх із чорною стрічкою.

Гаєк, яка захоплювалася "людиною, яка виростила кохання всього мого життя", відзначаючи в понеділок 81-й день народження свого тестя-мільярдера, також доповнила образ парою чорних лакованих босоніжок на платформі.

Відпочиваючи на свіжому повітрі і насолоджуючись улюбленим ранковим напоєм, акторка залишила своє волосся розпущеним і завершила образ чорними сонцезахисними окулярами.

На знімку Сальма позувала сидячи в кріслі в патіо, схрестивши ноги і піднімаючи кухоль. Поруч зі смайликами з кавою і перекладом для своїх іспаномовних шанувальників вона написала в підписі: "Хто любить каву?"

Раніше Фокус писав про те, який вигляд 56-річна Сальма Гаєк має без макіяжу.