25 серпня 2023 року: мучеників Фотія й Аникити — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і планувати поїздки.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Фотія та Аникити. Аникита був військовим у Малій Азії. Коли за імператора Діоклетіана переслідували християн, Аникиту жорстоко мучили, а потім кинули до в'язниці, де він пробув три роки. На суді він продовжував прославляти Христа. Тоді приєднався до нього племінник Фотій, поцілував його ланцюги і почав величати єдиного Бога. Імператор наказав обох важко мучити, а потім кинути в розпалену піч, де вони закінчили своє життя мученицькою смертю.
Що не можна робити 25 серпня:
- їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);
- планувати поїздки;
- переїдати.
Народні прикмети та повір'я:
- ранковий іній — до вдалого врожаю озимих наступного року;
- дощ — бабине літо буде коротким;
- кішка довго і ретельно вимивається — буде тепло ще довгий час.
День ангела святкують:
Олександр, Сергій, Степан і Фотій.
Народилися в цей день:
1930 рік — сер Шон Коннері (пом. 2020), британський і американський актор театру і кіно, продюсер, лауреат премії "Оскар" та ін. нагород.
1958 рік — Тім Бертон, американський кінорежисер, продюсер, мультиплікатор.
1970 рік — Клаудіа Шиффер, німецька топ-модель, акторка, громадська діячка.
1987 рік — Блейк Лайвлі, американська актриса і фотомодель.
Також цього дня:
1609 рік — Галілео Галілей демонструє новий пристрій — телескоп.