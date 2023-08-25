Брітні Спірс показала, чим замінила каблучку від Сема Асгарі (відео)
Восени 2021 поки офіційний чоловік артистки подарував їй 4-каратну каблучку на заручини.
41-річна американська співачка Брітні Спірс показала, чим замінила каблучку від Сема Асгарі, з яким розлучається після року шлюбу. Новим роликом своїх танців артистка ділиться в Instagram з понад 42 млн підписників.
Зірка сцени показала свої нові прикраси, танцюючи у вітальні в червоних стрінгах і різноманітних мереживних бюстгальтерах.
У відео володарка "Греммі" продемонструвала спідню білизну з низькою посадкою та чорно-синій бюстгальтер з імітацією горловини, коли вона крутилася у своєму домі під пісню "S.O.S" Інділи.
Спірс, яка переодягнулася в два інших червоних бюстгальтери під час відео, доповнила образ парою чорних чобіт до колін, барвистими браслетами та своїм новим ефектним перстнем.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
Спірс замінила 4-каратну каблучку, яку Сем Асгарі подарував їй восени 2021 року під час освідчення, на масивний бірюзовий перстень у срібній оправі.
Коментарі до нової публікації артистки традиційно закриті.
Нагадаємо, Брітні Спірс та Сем Асгарі розлучаються після року офіційного шлюбу.
Також Фокус писав про нового члена родини Брітні Спірс.