26 серпня 2023 року: Максима Сповідника — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і плакати.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Максима Сповідника. Він був християнським ченцем, богословом і філософом, який прославився своєю боротьбою проти єресі. Також Максим Сповідник відомий своїми вченнями про дві природи в особі Христа.
Що не можна робити 26 серпня:
- їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);
- плакати;
- змінювати щось у своїй зовнішності.
Народні прикмети та повір'я:
- безвітряно — буде сухо і тепло, а ось буря — до дощів найближчими днями;
- туман над лісом — буде гарний урожай грибів;
- молодий червоний місяць — до опадів.
День ангела святкують:
Микола, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Максим, Ірина, Ксенія, Євдокія.
Народилися в цей день:
1910 рік — Мати Тереза (пом. 1997), католицька черниця албанського походження, блаженна, яка жила в Індії, заснувала Орден Милосердя, лауреатка Нобелівської премії миру (1979);
1980 рік — Маколей Калкін, американський актор ("Сам удома", "Багатий Річі" та ін.), музикант.
Також цього дня:
1657 рік — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрали Івана Виговського;
1728 рік — Вітус Беринг відкриває протоку між Азією та Америкою під назвою Берингова протока;
1791 рік — американець Джон Фітч отримує патент на пароплав;
1991 рік — Президія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.