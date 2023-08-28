Перша роль Меган Маркл: акторка знялася в популярному ситкомі завдяки батькові

Це було ще в дитинстві і на знімальний майданчик ситкому "Одружені... з дітьми" майбутня герцогиня Сассекська потрапила завдяки своєму батькові.

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До того як дружина принца Гаррі стала відома в усьому світі завдяки шлюбу з другим сином короля Чарльза, вона була зіркою серіалу "Форс-мажори". Але до цього в неї було безліч епізодичних ролей у серіалах і на шоу. Однак про її першу появу на екрані стало відомо тільки нещодавно. Про це пише Daily Mail.

Виявилося, що Меган Маркл вперше знялася в ситкомі ще в дитинстві. Її батько Томас Маркл працював над культовим проектом 1980-х років "Одружені... з дітьми", в якому головну роль грав актор Ед О'Нілл.

Під час інтерв'ю з Еллен Дедженерес в її однойменному ток-шоу Ед розповів про зв'язок сім'ї Маркл із шоу.

Він сказав Еллен: "До речі, Меган виросла на зйомках ситкому "Одружені... з дітьми". Ви це знали? Її батько був оператором".

Меган дебютувала в ролі, не зазначеній у титрах, у 28-му епізоді 9 сезону під назвою "Студент". Він вийшов в ефір ще 1995 року, і вона грала школярку.

У цьому епізоді у Келлі (Крістіна Епплгейт) з'явився таємний шанувальник, який просто хотів запросити її на випускний у середній школі. Тим часом Бад (Девід Фаустіно) пробирається як діджей і грає повільні пісні, щоб помститися за своє звільнення.

Меган Маркл у ситкомі "Одружені... з дітьми" Фото: Скриншот

Незважаючи на те, що Маркл брала участь у єдиному епізоді без вказівки авторства і здебільшого миготіла на задньому плані, Ед О'Нілл згадував, що вона постійно була присутня на знімальному майданчику завдяки своєму батькові.

Томас Маркл довгий час співпрацював із продюсерами шоу. Він працював над серіалом "Одружені... з дітьми" протягом 10 з 11 сезонів популярного серіалу.

Спочатку він працював режисером зі світла, потім з другого по десятий сезон перейшов на посаду оператора-постановника.

Говорячи про присутність Меган на знімальному майданчику, Ед О'Нілл розповів Еллен: "Вона приходила на знімальний майданчик у шкільній формі католицької школи. Їй було близько дев'яти".

Меган згадувала про роботу свого батька над ситкомом, кажучи, що ознайомилася зі знімальним процесом ще в дитинстві.

"Мій батько був режисером зі світла та оператором-постановником у серіалі "Одружені... з дітьми". Насправді він вийшов на пенсію тільки минулого року. Щодня після школи протягом 10 років я була на зйомках шоу "Одружені... з дітьми", це справді кумедне і збочене місце для дорослішання маленької дівчинки в католицькій шкільній формі", — розповідала вона.

Вона також зізнавалася, що на неї велике враження справляли актриси, які приходили на зйомки.

"Ви маєте зрозуміти, там були запрошені зірки, такі як Тіа Каррере, Трейсі Лордс і Ніккі Кокс. Ось такі жінки приходили щодня. Просто уявіть, як я з кучерявим волоссям і щілиною між зубами, у шкільній формі та в кедах дивлюся вгору і кажу "Привіт" цим дуже, е-е, провокаційним жінкам. Це була велика відмінність від католицької школи Непорочного Серця", — жартувала Меган.

Фото Меган Маркл з її резюме Фото: Endorse Management Group

Том Бауер, який написав біографію Меган Маркл "Помста", сказав у своїй книжці, що похід у студію ABC у Лос-Анджелесі, щоб подивитися, як її батько працює над серіалом, був для неї п'ятничним святом у дитинстві.

У книзі він написав: "Познайомившись зі світом телезірок, вона полюбила гламур. Що ще важливіше, вона любила камеру. Позуючи заради задоволення перед об'єктивом, вона стала іншою людиною. Усвідомлюючи, що на неї спрямоване це блискуче скло, вона, як і багато молодих дівчат у Тінселтауні, мріяла про своє майбутнє голлівудської зірки".

Однак пізніше вона розкритикувала шоу, на якому пройшло її дитинство, і в якому вона знялася в епізодичній ролі, під час інтерв'ю Toronto Star у 2016 році.

"Я бачила, як жінок об'єктивували, і знала, що не хочу, щоб на мене так дивилися", — заявила Меган Маркл.

Нагадаємо, раніше в соцмережах з'явилося старе резюме Меган Маркл з тих часів, коли вона була актрисою-початківцем.