29 серпня 2023 року: Горіховий Спас — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна бажати комусь зла і відмовляти в допомозі.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Також це свято називають Горіховий або Третій Спас. Православні згадують одну з перших ікон "Спас Нерукотворний", яка з'явилася на рушнику після того, як Христос торкнувся тканиною свого обличчя. Образ завдяки Ісусу передали правителю Едесси — Авгару, який увірував у Господа і страждав на смертельну хворобу — проказу. Коли Авгар торкнувся рушника, недуга відступила.

Цього дня до церкви для освячення приносять горіхи, які до цього часу якраз дозрівають. Освячують також хліб і різну випічку з борошна нового врожаю. Приносять до церкви і колоски пшениці, а також овочі та фрукти.

Також 29 серпня в Україні — День пам'яті захисників України.

Що не можна робити 29 серпня:

бажати комусь зла;

відмовляти в допомозі;

ходити в ліс.

Народні прикмети та повір'я:

дощ і гроза — осінь буде теплою;

коло від Місяця — завтра чекайте на дощ;

хороший урожай горіхів — наступного року буде багато зерна;

журавлі вже полетіли — на Покрову буде мороз.

День ангела святкують:

Олександр, Діомид, Герасим, Степан, Яків, Анна.

Народилися в цей день:

1958 рік — Майкл Джексон (пом. 2009), американський співак, танцюрист, композитор, "король поп-музики".

Також цього дня:

1561 рік — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершують роботу над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;

1883 рік — в Оттаві Томас Ахерн демонструє першу електроплиту.