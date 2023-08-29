Календар краси на вересень 2023: коли краще робити різні процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував.

Related video

Місячний календар краси на вересень 2023 року

Стрижки та фарбування волосся: 5, 6, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 26 вересня

Манікюр і педикюр: 5, 12, 16, 23, 25 вересня

Схуднення: 16-28 вересня

Видалення пігментних плям, бородавок: 5, 12, 16, 23, 25 вересня

Епіляція та депіляція: 1, 2, 7-9, 11, 22, 25-27, 29, 30 вересня

Масаж і процедури від целюліту: 4, 6, 8, 9, 18, 22 вересня

Хірургічні операції: 16-28 вересня

Видалення зубів: 2-13 вересня

Лікування зубів: 16-28 вересня

Астрологи наголошують, що в період молодого Місяця (16-28 вересня) важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (29 вересня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl