Кеті Перрі знялася для реклами свого взуття в туалеті (фото)

Кеті Перрі обожнює яскраве та зручне взуття. Цю любов вона передала і своїй маленькій доньці.

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38-річна американська співачка, композиторка, авторка пісень, акторка та посолка доброї волі ООН Кеті Перрі не зупиняється на досягнутому і продовжує розширювати горизонти своєї діяльності. Знаменитість з 2017 року запустила власний бренд взуття, оскільки завжди любила яскраві та зручні туфлі, чоботи й босоніжки. На своїй сторінці в Instagram вона постійно публікує новинки сезону. В одному з останніх постів Перрі показала себе в рекламній кампанії нових лоферів Geli Combat Loafer з еко-шкіри з великим зміїним принтом, які прикрашені металевим квадратним орнаментом і мають масивну підошву з виступами.

На знімку Кеті сидить у туалеті на унітазі, стягнувши труси, і робить селфі. На ній спідниця, подовжений приталений жакет, блакитна довга сорочка і шкарпетки.

Кеті Перрі в новій рекламній колекції свого бренду Фото: Katy Perry Collections

У публікації, крім головного фото із зіркою, також представлені п'ять моделей лоферів різного кольору. Коштує таке взуття $109.

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Що відомо про взуттєвий бренд Кеті Перрі

Як уже йшлося вище, запуск бренду взуття Katy Perry відбувся 2017 року. Цьому передували три роки самоосвіти: зірка відвідувала найкращі взуттєві фабрики в Італії, а також співпрацювала з такими великими брендами як Tommy Hilfiger і Vince Camuto. Потім вона підписує контракт з Global Brands як спільне підприємство.

Перрі звернулася до свого давнього стиліста і друга Джонні Вуйека (нині один з її дизайнерів з костюмів) по спільне творче керівництво разом з досвідченим дизайнером взуття Селеною Маккартні, які працювали над колекціями.

Після банкрутства Global Brands Group Holding влітку 2021 року перед співачкою постало питання, чи продовжувати розвиток взуттєвого проєкту, і вона ризикнула зайнятися ним самостійно. Зірка запустила свій взуттєвий бренд Katy Perry Collections, що пропонує унікальні моделі, як-от туфлі на підборах-грибі й босоніжки зі зміїним принтом.

Вона разом з Маккартні переглянула минулі проєкти, щоб використовувати їх у майбутніх колекціях.

"Я хочу повернути бренду його справжню душу, в якій трохи більше індивідуальності, трохи більше кітчу", — говорила співачка.

На посаду президента бренду Katy Perry призначили Джина Берковіца, досвідченого управлінця, у резюме якого зазначені такі компанії, як Ralph Lauren, BCBG і Camuto Group. Майже десять років він обіймав посаду президента підрозділу Steven line американського бренду взуття Stevе Mаdden.

Сьогодні у списку роздрібних партнерів бренду — Nordstrom, Macy's, Zappos, Amazon, Belk, Verishop, QVC і Von Maur, а продажі взуття під ім'ям артистки "стійкі". Наприкінці березня 2022 року було запущено власний сайт бренду взуття Katy Perry. На ньому, як і на сторінці Кеті в соцмережі, безліч яскравих і життєрадісних моделей літнього та демісезонного взуття.

Фото: Katy Perry Collections

Перрі — не тільки велика шанувальниця взуття. Вона передала цю любов своїй доньці, у якої вже є значна колекція.

Раніше Фокус писав, що за що Меган Маркл образилася на Кеті Перрі.