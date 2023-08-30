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Блакитний Місяць 31 серпня 2023 року: чого очікувати від найбільшого повного місяця цього року
Наталія Гулій
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Блакитний Місяць — рідкісне астрологічне явище, яке несе в собі багато особливостей і заборон.
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Коли відбудеться повний місяць?
Цей повний місяць (він також буде і супермісяцем) можна буде спостерігати 31 серпня о 04:35 за київським часом. У цей момент Місяць буде найяскравішим і найбільшим цього року і перебуватиме в сузір'ї Риб, які в астрології відповідають за духовний ріст, інтуїцію і розпізнавання підказок від Всесвіту.
Чому Блакитний Місяць?
Буквально Місяць не буде блакитного кольору, цей художній вислів походить від ідіоми "Once in a Blue Moon" (з англійської — "Одного разу за блакитного Місяця"), яким описують явища, що відбуваються дуже рідко. Блакитний Місяць — рідкісне астрономічне явище, адже воно четверте за сезон (друге в серпні).
Що не можна робити в повний місяць:
- лихословити, сваритися і провокувати конфлікти;
- починати щось;
- перевтомлюватися;
- брати гроші в борг;
- впускати у своє життя негативні думки й настрої;
- вживати алкоголь і переїдати.
Що можна робити в повний місяць:
- завершувати справи і виконувати обіцянки;
- прибиратися в будинку;
- миритися з тим, із ким у сварці;
- худнути;
- звертатися із запитами до Всесвіту, звертати увагу на знаки.
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl/videos