Блакитний Місяць 31 серпня 2023 року: чого очікувати від найбільшого повного місяця цього року

Блакитний Місяць — рідкісне астрологічне явище, яке несе в собі багато особливостей і заборон.

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Коли відбудеться повний місяць?

Цей повний місяць (він також буде і супермісяцем) можна буде спостерігати 31 серпня о 04:35 за київським часом. У цей момент Місяць буде найяскравішим і найбільшим цього року і перебуватиме в сузір'ї Риб, які в астрології відповідають за духовний ріст, інтуїцію і розпізнавання підказок від Всесвіту.

Чому Блакитний Місяць?

Буквально Місяць не буде блакитного кольору, цей художній вислів походить від ідіоми "Once in a Blue Moon" (з англійської — "Одного разу за блакитного Місяця"), яким описують явища, що відбуваються дуже рідко. Блакитний Місяць — рідкісне астрономічне явище, адже воно четверте за сезон (друге в серпні).

Що не можна робити в повний місяць:

лихословити, сваритися і провокувати конфлікти;

починати щось;

перевтомлюватися;

брати гроші в борг;

впускати у своє життя негативні думки й настрої;

вживати алкоголь і переїдати.

Що можна робити в повний місяць:

завершувати справи і виконувати обіцянки;

прибиратися в будинку;

миритися з тим, із ким у сварці;

худнути;

звертатися із запитами до Всесвіту, звертати увагу на знаки.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl/videos