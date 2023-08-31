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Стиль життя

Авторку кулінарних книжок Марту Стюарт розкритикували за напій із льодом з айсберга

Марта Стюарт, коктейль, айсберг
Фото: Instagram marthastewart48 | Марта Стюарт та її скандальний коктейль

Бізнесвумен викликала обурення після публікації фото з круїзу, який вона здійснила в Гренландії.

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Марту Стюарт, бізнесвумен і авторку популярних книжок з кулінарії, розкритикували за напій з льодом з айсберга. Про це пише Robb Report.

Стюарт поділилася кількома знімками з круїзу Гренландією, написавши: "Кінець першого зодіакального круїзу від @swanhelleniccruises до дуже гарного фіорду на східному узбережжі Гренландії. Насправді сьогодні ввечері ми зловили невеликий айсберг для наших коктейлів".

Марта Стюарт, коктейль, айсберг Fullscreen
Марта Стюарт та її скандальний коктейль
Фото: Instagram marthastewart48

Цей підпис супроводжував знімок Марти Стюарт із коктейлем і фото найменшого айсберга, що лежав на візку.

Марта Стюарт, коктейль, айсберг Fullscreen
Той самий айсберг
Фото: Instagram marthastewart48

Утім, коментаторів обурило фото і, на їхню думку, легковажне використання льодовикового льоду, в той час як Гренландія сильно постраждала від кліматичної кризи.

"Марто, крижані шапки тануть, не додавай їх у свій напій", — написав один із коментаторів.

Інший написав: "Я взагалі люблю Марту і надмірності її життя, тому що вона любить гарні сади, будинки та їжу, але багаті білі люди, які п'ють коктейлі з айсберга, поки планета горить, трохи глухуваті до того, що відбувається".

Однак інші користувачі Instagram стали на захист Стюарт.

"Отже, якби вона не використала частину айсберга, це втримало б його від танення? Сумнівно", — написав хтось. "Це шматок плавучого льоду. Нічого поганого в тому, що вона зробила. Тут, у коментарях, так багато королев драми", — написав інший.

Сама Марта ніяк не відреагувала на критику, але один з її товаришів по відпочинку, засновник компанії Points Guy Браян Келлі, написав кілька рядків про кліматичну кризу і захопився красою льодовиків і айсбергів.

"Масштаб льодовиків приголомшує і, чесно кажучи, його важко повністю усвідомити. Гренландія особливо сильно постраждала від глобального потепління, але її красу, як і раніше, не можна недооцінювати", — зазначив він.

Нагадаємо, Марта Стюарт прославилася на початку 1980-х, коли випустила кілька книжок із рецептами, які швидко стали бестселерами.

У 1990 році Стюарт стала головним редактором нового кулінарного журналу Martha Stewart Living, тираж якого 2002 року сягнув двох мільйонів примірників. А через три роки вона стала вести своє власне шоу.

У 1997 році Стюарт створила медіахолдинг Martha Stewart Living Omnimedia, що контролює друковану продукцію, телепередачі, радіостанції та інтернет-сайти.

Утім у 2000-х вона потрапила до в'язниці на п'ять місяців, коли було доведено, що вона незаконно використовувала інсайдерську інформацію про котирування акцій на біржі.

Нагадаємо, раніше дизайнерку Стеллу Маккартні розкритикували за використання коней у рекламному кампейні з Кендалл Дженнер. Коментатори вирішили, що тварин мучили під час зйомок.