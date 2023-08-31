Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Новий "ангел": Джулія Фокс вийде на подіум у показі Victoria "s Secret

Джулія Фокс, Victoria's Secret
Фото: Instagram Victoria`s Secret | Джулія Фокс

Колишня дівчина Каньє Веста приєдналася до Victoria's Secret як новий "ангел" і вийде на подіум у камбек-шоу The Tour.

Related video

Джулія Фокс витягла максимум з короткого роману з Каньє Вестом. Колись нікому не відома модель і акторка-початківець стала іконою стилю і скоро з'явиться на подіумі в камбек-шоу Victoria's Secret під назвою The Tour. Про це пише Sophisticated Spectra.

Шанувальники можуть з нетерпінням очікувати її дебюту під час довгоочікуваного повернення бренду спідньої білизни під назвою "The Tour", запланованого на 26 вересня.

Victoria's Secret, джулія фокс Fullscreen
Джулія Фокс для Victoria "s Secret
Фото: Instagram Victoria`s Secret

Для своїх рекламних знімків Джулія позувала в чарівній жовтій сукні, розшитій великими намистинами від нігерійського дизайнера-початківця Бубу Огісі з бренду IAMISIGO.

"Вона ніколи не цурається максималізму, і нам це в ній подобається", — написали на сторінці бренду в Instagram.

Вибір сукні від нігерійської дизайнерки також відображає прагнення бренду Victoria's Secret до більшої інклюзивності та різноманітності в моді.

тизер The Tour

Очікується, що The Tour стане грандіозним видовищем, присвяченим ребрендингу і новому напрямку Victoria's Secret. Включення Джулії Фокс як нового ангела означає намір бренду залучити більш молоду і різноманітну аудиторію.

Це оголошення викликало значний ажіотаж серед шанувальників Джулії Фокс і любителів моди. Її сміливий і сміливий вибір одягу робить її ідеальним "ангелом", і багато хто з нетерпінням чекає, як вона буквально потрясе подіум Victoria's Secret.

Серед зірок, які візьмуть участь у камбек-шоу, — Гейлі Бібер, Джіджі Хадід, Айріс Лоу і Ліла Мосс та інші. Крім того, на подіум повернуться улюблені VS Angels Кендіс Свейнпол, Лілі Олдрідж і Адріана Ліма.

Не виключено, що також на подіумі з'явиться співачка Доджа Кет, яка вже позувала в білизні бренду в тизері. Нове шоу Victoria's Secret знаменує повернення бренду на телебачення після останнього телевізійного показу, який відбувся 2018 року.

Нагадаємо, якщо раніше шоу Victoria's Secret транслювали кабельними мережами — спочатку ABC, потім CBS, то тепер гігант спідньої білизни вирішив зробити ставку на потокове мовлення і вийде на Prime Video.