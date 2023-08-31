Репер 50 Cent розбив мікрофоном голову фанатці (фото, відео)

Після інциденту дівчина звинуватила музиканта в умисному заподіянні їй шкоди і подала на нього заяву в поліцію.

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48-річний американський репер Кертіс Джеймс Джексон III, більш відомий як 50 Cent, кинув зламаний мікрофон у шанувальників під час виступу. Концерт зі скандальним випадком відбувся на арені Crypto.com у Лос-Анджелесі, де він приєднався до репера YG на сцені. Про це пише PageSix.

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Продюсер передав реперу кілька зламаних мікрофонів під час його виступу, після чого явно розлючений музикант запустив мікрофон у натовп.

Хоча на відео не показано, куди потрапив пристрій, ведуча радіо Power 106 Бріхана Монегейн каже, що мікрофон влучив їй у лоб. На фотографіях видно, що лікарі зашили рану й обмотали їй лоб великою кількістю бинта. Тим часом джерело, пов'язане з 50 Cent, повідомило, що Монегейн не повинна була перебувати в забороненій секції, хоча неясно, чим це виправдовує його рішення кинути мікрофон у натовп.

Крім того, постраждала дівчина написала заяву в поліцію, а репера назвали підозрюваним у скоєнні злочину.

Нагадаємо, колега репера, американська співачка Карді Бі опинилася в аналогічній ситуації після того, як кинула мікрофон у фаната, який облив її рідиною під час її виступу в Лас-Вегасі. Потерпілий написав заяву в поліцію, але 30-річну реп-виконавицю виправдали.