У трусах і з короткою стрижкою: Емма Коррін вразила образом на кінофестивалі

Зірка серіалу "Корона" подбала про те, щоб привернути увагу публіки.

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27-річна британська акторка продемонструвала своє сміливе почуття стилю, з'явившись на фотоколі MiuMiu Women's Tales під час 80-го Венеційського кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Корона" відома тим, що розсовує межі моди і ще раз представила свій ексцентричний стиль в образі з колекції Miu Miu осінь/зима 2023-2024. Акторка одягнула зелений кардиган на ґудзиках у поєднанні з парою трикотажної спідньої білизни.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Емма Коррін Фото: Getty Images

Емма, яка небінарна і використовує займенники вони/їх, додала під них пару прозорих чорних колготок. Коричневі черевики на шнурівці, невелика чорна дизайнерська сумка і круглі сонцезахисні окуляри завершили ефектний ансамбль дівчини. Крім того, Коррін продемонструвала нову стрижку і колір волосся.

Раніше Фокус писав, що Рамі Малек побічно підтвердив стосунки із зіркою серіалу "Корона" Еммою Коррін. Зіркову пару вже бачили на кількох побаченнях під час яких актори цілувалися.