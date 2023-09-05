Вуді Аллен заперечує насильство над прийомною донькою Ділан Ферроу і думає про завершення кар'єри

Знаменитий режисер навіть після звинувачень від своїх дітей продовжує наполягати на невинності та називає культуру скасування "дурною".

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Знаменитий режисер Вуді Аллен, який став персоною нон-ґрата у США після звинувачень у сексуальному насильстві, прибув на 80-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль, щоб представити свій новий фільм "Шанс". І дав відверте інтерв'ю виданню Variety.

Фільм французькою, показаний на одному з найбільших фестивалів Європи, є триваючим "романом" Вуді Аллена і Європи, після того, як численні скандали зробили його персоною нон-ґрата в США. Тож зараз він розмірковує над тим, щоб піти на пенсію. Бо в 87 років нелегко займатися пошуком фінансування для нових проєктів.

"У мене так багато ідей для фільмів, що я б піддався спокусі зробити це, якби це було легко фінансувати. Але я не знаю, чи вистачить у мене бажання витрачати багато часу на збір грошей", — каже він журналістові, який бере в нього інтерв'ю в готелі "Ексельсіор".

Хоча фінансування незалежного кіно завжди було проблемою, Аллен повністю пішов з ринку в США після того, як Ділан Ферроу, його прийомна дочка, звинуватила його в сексуальному насильстві.

Коли журналіст порушує цю тему, Вуді Аллен, який весело обговорює кіно, похмурішає. Відповідаючи на запитання, якою була його реакція, коли Ділан Ферроу взяла участь у документальному серіалі 2021 року "Аллен проти Ферроу", він каже, що його реакція завжди була "однаковою".

Вуді Аллен і Сун-і на Венеційському кінофестивалі Фото: Getty Images

"Ситуацію розслідували два великих слідчих органи. І обидва, після довгих детальних розслідувань, дійшли висновку, що ці звинувачення необґрунтовані, і це, як ви знаєте, саме те, що я написав у своїй книжці "З приводу нічого". У цьому не було нічого страшного. Той факт, що це обговорюється, змушує мене думати, що в цьому є щось, що приваблює людей", — каже режисер.

Він більше не зустрічався з Ділан та її братом Ронаном Ферроу, хоч і каже, що "готовий до зустрічі". На запитання, чи відчуває він, що його "скасували", режисер каже, що знаходить культуру скасування "дурною".

"Я відчуваю, що якщо вас збираються скасувати, це та культура, яка має бути скасована. Я просто знаходжу це все таким дурним. Я не думаю про це. Я не знаю, що означає бути скасованим. Я знаю, що з роками для мене все було як і раніше. Я знімаю свої фільми. Що змінилося, так це подача фільмів. Знаєте, я працюю і для мене це одна й та сама рутина. Я пишу сценарій, збираю гроші, знімаю фільм, знімаю його, монтую, і він виходить. Різниця не в культурі скасування. Різниця в тому, як вони представляють фільми. Ось це і є велика зміна", — каже режисер.

Він тепер знімає фільми у Франції, хоч раніше оспівував Нью-Йорк. Зараз Аллен каже, що завжди захоплювався Трюффо і Годаром, і хотів народитися у Франції.

"Усі ці французькі режисери: Шаброль, Рене і Ренуар, усі ці люди, від яких я був без розуму. Тому я завжди хотів стати французьким режисером. І, звісно ж, я не міг ним бути, тому що я був режисером із Нью-Йорка. А оскільки це мій 50-й фільм, я подумав, що зроблю собі подарунок і побалую себе", — каже Вуді Аллен.

Трейлер останнього фільму Вуді Аллена "Шанс"

Режисер каже, що завжди підтримував рух #MeToo, бо він приносить користь. І зазначив, що всі акторки, з ким він працював, залишилися задоволені співпрацею.

"У мене завжди були дуже хороші жіночі ролі, у знімальній групі завжди були жінки, я завжди платив їм ту саму суму, що ми платили чоловікам. Я працював із сотнями актрис, і ніколи, від жодної з них не було жодної скарги... Моїми редакторами були жінки. У мене немає з цим жодних проблем. Я ніколи про це не думав. Я наймаю тих, хто, на мою думку, підходить на цю роль. Як я вже говорив, я працював із сотнями актрис, невідомих актрис, зірок, актрис середнього рівня. Ніхто ніколи не скаржився і скаржитися не було на що", — заявляє режисер.

Але він не знає, чи зніме 51-й фільм у своїй кар'єрі. Йому не подобається ідея шукати фінансування і йому не подобається, коли його картини виходять на телебаченні або на потоковому сервісі.

Катрін Деньов раніше говорила, що хотіла б попрацювати з Алленом, але в бесіді з'ясувалося, що зірки не надто добре знайомі: просто зустрічалися на кінофестивалях, але ніколи не обговорювали співпрацю. Але Аллен зазначає, що знову хотів би попрацювати з Кейт Бланшетт, яка, як йому здається, "добре провела час", працюючи над картиною "Блакитний жасмин".

"Я був би в захваті, якби в мене з'явилася ідея, для якої вона підійде. Я б, звісно, пішов прямо до неї з цим і запропонував їй зробити це", — резюмує Вуді Аллен.

Нагадаємо, три роки тому Ронан Ферроу, рідний син Вуді Аллена і Мії Ферроу, відмовився спілкуватися з батьком, підтримавши свою сестру, Ділан Ферроу, прийомну дочку пари, коли вона заявила про сексуальне насильство.

До цього Вуді Аллен опинився в центрі скандалу, коли виявилося, що він зраджує Мії Ферроу з її прийомною донькою Сун-і Превен, яку вона удочерила з колишнім чоловіком Андре Перевеном. Розлучення закінчилося грандіозним скандалом, а Вуді Аллен зрештою одружився на Сун-і.