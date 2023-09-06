Нікому не показував: британець продає свою найбільшу колекцію пам'ятних речей Джеймса Бонда

Нік Беннет збирав свою вражаючу колекцію з 1990 року і вона оцінюється в 250 тисяч фунтів стерлінгів.

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Найбільша у світі приватна колекція пам'ятних речей, пов'язаних із Джеймсом Бондом, продається фанатом агента 007 за 250 000 фунтів стерлінгів. Раніше свою колекцію вирішив продати син Роджера Мура, який грав агента 007. Про це пише Daily Mail.

До колекції входять 12 000 іграшок, плакатів, реквізиту, книг та аркадних ігор.

57-річний власник колекції, бізнесмен Нік Беннетт, почав збирати пам'ятні речі, пов'язані з Джеймсом Бондом 1990 року.

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Колекція бізнесмена тепер настільки велика, що він використовує склад для її зберігання.

Нік Беннетт є володарем титулу Книги рекордів Гіннеса за найбільшу колекцію Джеймса Бонда з 2014 року, зібравши понад 12 000 унікальних предметів.

Нік Беннетт зі своєю колекцією Фото: Omega Auctions

Нік почав збирати свою колекцію в епоху Пірса Броснана і його фільму "Золоте око" — і зібрав вражаючу добірку іграшок, плакатів, вітрин, реквізиту, книжок і аркадних ігор, пов'язаних з агентом 007.

У Беннетта з Лі у Великому Манчестері навіть є катер Бонда, який використовувався в кінотеатрах для реклами фільму "Живи і дай померти" 1973 року. Лише його колекція книг у м'якій обкладинці буде продана за щонайменше 3000 фунтів стерлінгів.

Але тепер він вирішив виставити величезну колекцію на аукціон Omega Auctions у Мерсісайді, які назвали її "безпрецедентним" продажем.

Автографи акторів бондіани Фото: Omega Auctions

Бізнесмен подорожував усім світом і спілкувався з іншими колекціонерами, купуючи ті речі, яких йому не вистачало в його грандіозному зібранні.

Примітно, але не переглядає фільми бондіани надто часто і не ходить на будь-які фан-заходи, він навіть не показує свою колекцію друзям і родині, а збирає пам'ятні речі тільки для своїх очей.

Вінілові платівки із саундтреками з бондіани Фото: Omega Auctions

"У мене був друг, який колекціонував Бетмена, і я був настільки вражений його колекцією, що подумав, що теж хотів би зробити те саме. Я вже збирав іграшки, і в мене було кілька іграшок Джеймса Бонда, тому вирішив зосередиться на цьому. У мене був іграшковий бізнес, тому я купував цілі колекції, брав для своєї колекції те, що хотів і потрібно, а решту продавав. Я подорожував по Штатах і по Європі", — розповів колекціонер.

Він хотів потрапити до книги рекордів Гіннесса, тож він із ними зв'язався і поцікавився, що потрібно для цього. Виявилося, що потрібно 10 тисяч унікальних предметів, тож він почав збирати.

"Я не рахував наявні в мене артефакти — вони були всюди — в офісах, у гаражах. Коли одне місце заповнювалося, я зачиняв двері і переходив до наступного. Я купив склад і почав збирати все воєдино, і в мене виявилося, що в мене близько 13 000 унікальних предметів. Зараз я зменшив масштаби", — зізнався колекціонер.

В Omega Auctions вважають, що для продажу всієї колекції знадобиться не менше десяти аукціонів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на аукціоні продадуть унікальне авто Джеймса Бонда з лижами і реактивним двигуном.