10 вересня 2023 року: святителів Петра і Павла — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися, злословити та відмовляти в допомозі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителів Петра і Павла. Вони жили в IX столітті, були єпископами Нікейськими та постраждали за свою віру в часи гонінь за християнами.
Також 10 вересня в Україні — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості і День танкістів.
Що не можна робити 10 вересня:
- сваритися і злословити;
- відмовляти в допомозі;
- ходити в гості до батьків нареченої;
- займатися важкою роботою.
Народні прикмети та повір'я:
- у лісі багато горобини — восени буде похмуро;
- горобина, що зібрана сьогодні, захистить від застуди та нечистої сили;
- птахи літають низько — гарна прикмета.
День ангела святкують:
Арсеній, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Захар, Іларіон, Ігнатій, Леонтій, Макар, Нестор, Павло, Федір, Руслан, Анна.
Народилися в цей день:
1894 рік — Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург;
1933 рік — Карл Лагерфельд, німецький модельєр, фотограф, колекціонер і видавець;
1968 рік — Гай Річі, британський кінорежисер, сценарист, продюсер.
Також цього дня:
1919 рік — на Паризькій мирній конференції укладають Сен-Жерменський договір, що визнає право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною, Австро-Угорщина припиняє своє існування;
1989 рік — Угорщина відкриває свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменує перший прорив "берлінської стіни";
1993 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює постанову "Про увічнення пам'яті жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 роках".