У мережі з'явилися фото третьої дитини Граймс та Ілона Маска

На фотографіях, наданих у біографії мільярдера, можна побачити дитину, якій лише кілька місяців від народження. Жодних подробиць, крім імені, про неї більше невідомо.

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Не встигли ЗМІ переварити інформацію про третю дитину засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска та канадської співачки Граймс, як низка телеграм-каналів уже опублікували фото зі сторінок біографії Маска, де той зображений із хлопчиком на ім'я Техно Механікус. Незважаючи на те, що в продаж книга надійде 12 вересня, знайшлися ті, хто не полінувався викласти в мережу знімки, що підтверджують інформацію біографа і журналіста Волтера Айзасона про десятого сина ексцентричного мільярдера.

Згідно з біографією, у 52-річного Маска і 35-річної Граймс, справжнє ім'я якої Клер Буше, народилася третя дитина, яку назвали не менш дивним ім'ям, ніж його старших брата і сестру. Як уже говорилося вище, її ім'я — Техно Механікус, а скорочено хлопчика називають "Тау".

Поки незрозуміло, чи містить майбутня біографія засновника Space X докладнішу інформацію про немовля, зокрема про те, коли і де воно народилося. На фото ж можна побачити малюка, якому щонайменше кілька місяців.

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Третю дитину Граймс та Ілона Маска назвали Техно Механікус Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Перший син у співачки та інженера народився 4 травня 2020 року. Хлопчика назвали X Æ A-12, але пізніше змінили його на X Æ A-Xii, скорочено "X".

Потім у грудні 2021 року в них народилася донька на ім'я Екса Дарк Сідеель на прізвисько "Y". Це сталося через три місяці після того, як вони публічно розлучилися після трьох років спільного життя.

В інтерв'ю Vanity Fair у березні 2022 року, в якому розповідається про народження Екси Дарк, Граймс зізналася, що колишня пара хотіла ще дітей, сказавши виданню: "Ми завжди хотіли щонайменше трьох або чотирьох".

Крім двох синів і дочки від Граймс, Маск також є батьком шістьох дітей, яких йому народила колишня дружина, канадська письменниця Жюстін Вілсон.

Лише за кілька тижнів до того, як Граймс народила Маску доньку, ЗМІ дізналися, що у нього також народилися близнюки — син Страйдер і дочка Азур. Їхньою матір'ю виявилася співробітниця Ілона Шивон Зіліс.

Раніше Фокус писав про непорозуміння між Маском і його сином-трансгендером.