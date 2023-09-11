Зоряний десант: Кара Делевінь і Дженніфер Лопес відвідали показ Ральфа Лорена

Востаннє Ральф Лорен був у календарі Тижня моди в Нью-Йорку у вересні 2019 року. І шоу цього року всім запам'яталося гламурним видовищем і зірками в першому ряду.

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Зараз у Нью-Йорку триває Тиждень моди і напередодні в Нью-Йорку пройшов показ Ralph Lauren. Шоу відвідали зірки першої величини: Джуліанна Мур, Даян Кітон, Дженніфер Лопес і Аманда Сейфрід. Про це пише People.

Показ відбувся не на Волл-стріт, як у 2019 році, а на порожньому складі на околиці Бруклінської військово-морської верфі.

Гості показу Ральфа Лорена

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І для показу свого улюбленого дизайнера в Бруклін приїхали зірки першої величини, які зайняли перший ряд.

Дженніфер Лопес на показі Ralph Lauren Фото: Getty Images

За чотири роки відсутності Ральфа Лорена в розкладі на модній сцені Нью-Йорка відбулася зміна поколінь і подіуми заповнили молоді дизайнери. Однак, повернувшись, ветеран моди Лорен показав приголомшливе шоу. Нагадаємо, свою кар'єру дизайнера Ральф почав у далекому 1967 році.

Даян Кітон на показі Ralph Lauren Фото: Getty Images Аманда Сейфрід на показі Ralph Lauren Фото: Getty Images

Весняна колекція 2024 року впізнавана за фірмовими мотивами Ralph Lauren, але вона також відкрила нові горизонти. Моделі показали вбрання з найамериканської тканини — джинсової, яка поєднувалася з шифоном і тюлем, а також була розшита блискітками і бісером.

Завершувала показ золота сукня з ламе з відкритими плечима, яку представила Крісті Тарлінгтон. І вона викликала справжній фурор.

Крісті Тарлінгтон на показі Ralph Lauren

Величезні пряжки ременів з логотипом Ralph Lauren широко використовували всюди, зокрема і в третій групі образів, які взяли знамениту відправну точку Лорен — чоловічі краватки, перетворили їх на шовкові хустини, а потім обгорнули й драпірували на зручні для носіння речі: топи з бретельками, саронги й піжамні штани.

Кара Делевінь на показі Ralph Lauren Фото: Getty Images

Також у цьому розділі були шовкові сукні, скроєні по косій, як вбрання епохи "Золотого століття Голлівуду", з глибокою бахромою на краях і сукні з ліфом хрест-навхрест — одна з тих неймовірних комбінацій, які Лорен робить так переконливо добре.

Показ Ralph Lauren

"Це було красиво і надихаюче, як завжди Ralph Lauren. Щоразу, коли він щось проектує, я відчуваю, що моїй шафі це потрібно", — пожартувала співачка Шеріл Кроу, яка була на показі.

За шоу послідувала вечеря в іншому залі з широкими дерев'яними підлогами і кришталевими люстрами.

Нагадаємо, раніше на показі в рамках Тижня Моди в Нью-Йорку з'явилася Памела Андерсон, яка мала приголомшливий вигляд без макіяжу.