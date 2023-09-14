Меган Маркл змінила туфлі Chanel на кросівки Hermès за 790 доларів на Invictus Games (фото)
За два дні присутності на Грі Нескорених герцогиня продемонструвала кілька стильних образів.
Меган Маркл вдруге з'явилася на Іграх Нескорених 2023 року в Дюссельдорфі, Німеччина, змінивши одну пару дизайнерського взуття на іншу. Про це пише PageSix.
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Якщо раніше 42-річна герцогиня Сассекська була одягнена у два вбрання вартістю менше ніж 200 доларів — светр-блейзер з V-подібним вирізом J. Crew Giselle (158 доларів) та бавовняні шорти Staud Pleated (175 доларів), то пізніше Маркл перевдяглася в усе чорне, аби разом із чоловіком принцом Гаррі підтримати спортсменів, які беруть участь у змаганнях з плавання.
Вона одягла чорну кофту без рукавів і джинси скінні від Frame, змінивши двоколірні туфлі Chanel з відкритою п'ятою за 1350 доларів на пару зручних, але не менш розкішних сірих парусинових кросівок Hermès (790 доларів).
Герцогиня заплела волосся в елегантну зачіску з вільними завитками, зберігши ті ж сережки з діамантовим листям від Аніто Ко (8200 доларів), які вона представила на ранковому виході, і свій звичайний комплект з браслета Cartier Love (7350 доларів), який вона носила із золотим годинником Cartier Tank Française, що належав принцесі Діані (26 000 доларів США).
Нагадаємо, Меган Маркл з'явилася на в Дюссельдорфі з таємничим діамантом на мізинці.
Також Фокус писав, що герцогиня Сассекська вразила фанатів вбранням під час виступу на Іграх Нескорених