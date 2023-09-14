Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в обтислій сукні з елегантним шлейфом

Зірка екрану з'явилася на кінофестивалі як продюсер фільму.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в обтислій сукні зі шлейфом. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість в ефектному вбранні з'явилася на прем'єрі фільму "El Sabor de la Navidad" (Смак Різдва) на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, Канада.

Зірка "Фріди" позувала фотографам у білій відвертій сукні з драпіруванням на талії та елегантним шлейфом. З аксесуарів дружина французького бізнесмена Франсуа-Анрі Піно вибрала текстурований біло-зелений клатч і прикраси.

Сальма Хаєк на TIFF Фото: Getty Images

Знаменитість для виходу на світський захід зробила вечірній макіяж з яскраво-червоною помадою, а волосся було ідеально випрямлене.

Поява Сальми на TIFF відбулася на тлі історичного подвійного страйку в Голлівуді, коли Гільдія письменників Америки і профспілки SAG-AFTRA були втягнуті в протести проти студій. За даними The Hollywood Reporter, Сальма, яка не з'являється у фільмі, але виступає як продюсерка, на кінофестивалі отримала дозвіл від профспілки з'явитися на прем'єрі в Канаді.

Раніше Фокус писав, що Сальма Хаєк у сукні Gucci з розрізом від стегна з'явилася на заході.