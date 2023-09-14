Селена Гомес вирушила на вечірку після церемонії MTV у стильній мінісукні

Помітно схудла артистка вирушила на афтепаті в розкішній мінісукні.

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31-річна американська співачка й акторка Селена Гомес була сфотографована такою, що покидає вечірку VMA After-Party, організовану Diddy, володарем Global Icon Award, у розкішному міні. Про це пише PageSix.

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Знаменитість продовжила свій запаморочливий вечір, переодягнувшись з приголомшливої червоної сукні Oscar de la Renta, яку вона одягла для великого заходу, в коротку атласну сукню від Undone by Kate.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Гомес дала шанувальникам ближче поглянути на міні без бретелей у своїй історії в Instagram, опублікувавши селфі в дзеркалі, на якому видно фіолетову сукню в корсетному стилі й вигнутим вирізом із загостреними кінчиками.

Селена Гомес Фото: Instagram @selenagomez

Зірка "Вбивства в одній будівлі" продемонструвала декольте, накинувши величезну чорну шкіряну куртку, коли покинула вечірку. З аксесуарів вона обрала сумку в стилі рок-н-рол Aupen (290 доларів) зі сліпучою кришталевою бахромою.

Гомес змінила свої діаманти з рожевої килимової доріжки вартістю 116 000 доларів на більш витончені прикраси, надівши золоте кольє і кілька сережок.

Що стосується її попереднього образу на VMA, зірка, безумовно, посіла місце в списку найстильніших убрань завдяки своїй чудовій сукні, зшитій з вишитих вручну червоних квітів, що утворюють мереживний візерунок.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав про найкращі вбрання червоної доріжки MTV Video Music Awards 2023.