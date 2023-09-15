Зростальний Місяць 16-28 вересня 2023 року: чого не можна робити
Завтра, 16 вересня, почнеться фаза зростального Місяця, яка триватиме до 28 вересня.
Зростальний Місяць — це період між Молодиком і Повним місяцем. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чим сприятлива та чим небезпечна ця фаза Місяця.
Зростальний Місяць: як розпізнати
Зростальний Місяць нагадує вузький серп, який гострими кінчиками спрямований ліворуч — так починається ця фаза, що триває з 1 до 7 місячного дня. Період зростального Місяця вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, встановлення цілей і планування майбутнього. Енергія Місяця підтримує зростання та розвиток ваших зусиль.
Зростальний Місяць: що потрібно робити
У період зростального Місяця до нас легко приходять позитивні зміни. Це вважається хорошим часом для залучення бажаних речей у ваше життя — як матеріальних, так і духовних. Що потрібно робити:
- упевнено та без сумнівів ухвалювати рішення;
- проявляти ініціативу та робити перші кроки;
- брати на себе більше відповідальності;
- приступати до вивчення чогось нового;
- прощатися з токсичними людьми.
Зростальний Місяць: що не можна робити
- подорожувати на далекі відстані;
- переїдати;
- пліткувати;
- залишати справи незавершеними;
- починати сувору дієту;
- лінуватися та прокрастинувати;
- конфліктувати з близькими й ображатися на них.