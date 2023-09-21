Бріжит Макрон в елегантному образі з'явилася на прийомі на честь короля Великої Британії у Версалі

Спеціально, чи ні, але дружина французького президента вибрала вбрання темного-синього відтінку, як і у її гості королеви Камілли.

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У Франції відбувся державний банкет, влаштований Емманюелем Макроном для короля Чарльза і його дружини Камілли. Місце вибрали гідне короля: Версальський палац, а саме Дзеркальний зал, де накрили стіл на 160 гостей. Перша леді Франції, Бріжит Макрон, мала приголомшливий вигляд у темно-синій сукні. Про це пише Daily Mail.

Учора ввечері світ моди уклав новий англо-французький союз, коли перша леді Франції Бріджит Макрон і королева Камілла вийшли у світ у темно-синіх сукнях під час вечері у Версальському палаці.

Королева Камілла, король Чарльз і подружжя Макрон на прийомі у Версалі Фото: Getty Images

76-річна королева віддала чарівну данину поваги приймаючій стороні, вибравши для державного банкету сукню від французького будинку моди Dior з накидкою.

А 70-річна Бріжит, своєю чергою, вибрала сукню від Louis Vuitton: довгу, з блискучою обробкою на рукавах і прозорими рукавами.

Королева Камілла, король Чарльз і подружжя Макрон на прийомі у Версалі

Обидві пані склали приголомшливий дует на червоній доріжці, коли обмінювалися люб'язностями і позували для спільного фото.

Свій образ Бріжит доповнила темно-синіми туфельками на дуже високих підборах.

Бріжит Макрон і Емманюель Макрон

Це її улюблена пара, перша леді Франції вже неодноразово їх одягала, зокрема й у квітні 2022 року під час голосування на президентських виборах у Франції.

Мінімалістичний гардероб Бріжит Макрон вважається еталоном естетики французького шику. Більша частина взуття першої леді Франції виготовлена Louis Vuitton, одному з її улюблених брендів.

Вона також вважає дизайнера Vuitton Ніколя Гескьєра своїм близьким другом. Мадам Макрон часто носить блейзери, сукні та брючні костюми, а також вузькі джинси і штани яскравих нейтральних тонів. Для офіційних заходів вона одягає елегантні сукні, більшість з яких від відомих французьких брендів, таких як Alaïa, Alexandre Vauthier і Dior.

Нагадаємо, на вечорі королева Камілла з'явилася в розкішному сапфіровому кольє, яке раніше належало королеві Єлизаветі. Це був подарунок від її батька на її весілля з принцом Філіпом.