22 вересня 2023 року: пророка Іони — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна купувати та їсти рибу і виходити з дому до світанку.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Іони. Колись він отримав від Господа видіння з велінням іти в Ніневію, щоб передбачити загибель міста. Але Іона не зробив цього, а поплив до Іспанії. Його корабель потрапив у бурю, моряки за допомогою жереба дізналися, що це через Іону, і викинули пророка в море. Там його проковтнув кит. Після трьох днів у череві кита Іона знову отримав видіння йти до Ніневії, і цього разу він послухався. Пророк вважається покровителем моряків.
Також 22 вересня в Україні святкують Національний день партизанської слави України.
Що не можна робити 22 вересня:
- купувати та їсти рибу;
- виходити з дому до світанку;
- фарбувати волосся;
- рубати дерева.
Народні прикмети та повір'я:
- грім — взимку буде мало снігу;
- місяць червоного кольору — скоро буде вітряно;
- яка погода цього дня, такою вона буде весь місяць;
- увечері тепліше, ніж удень — до штормового вітру.
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Анна.
Народилися в цей день:
1958 рік — Андреа Бочеллі, італійський співак (тенор);
1976 рік — Роналдо, бразильський футболіст, дворазовий чемпіон світу (1994, 2002);
1987 рік — Том Фелтон, британський актор кіно (відомий роллю Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера), телебачення й озвучування, співак.
Також цього дня:
1002 рік — засновують місто Хотин (Чернівецька область, Україна);
1862 рік — президент США Авраам Лінкольн оголошує про звільнення негрів-рабів;
1993 рік — прем'єр-міністра України Леоніда Кучму відправляють у відставку.