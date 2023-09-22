Джулія Фокс з'явилася на обкладинці журналу в бікіні у кольорах прапора США

Зірка також продемонструвала патріотичний боді-арт.

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32-річна модель і акторка Джулія Фокс з'явилася на обкладинці журналу King Kong осінь/зима 2023. Фотографією вона поділилася і на своїй сторінці в Instagram.

На знімку дівчина позує, як завжди, у сміливому образі. На ній — відверте бікіні в червоно-білу смужку та синьо-білі плавки із зірками, що повторюють кольори та мотиви американського прапора. Її тіло від верхньої частини стегна до грудей також розмальоване зірками на синьому тлі, а ліве плече — червоно-білими смугами.

Вона доповнила ансамбль парою футуристичних чобіт до стегна, лежачи на білій підлозі.

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Джулія Фокс вийшла на публіку в ланцюгах на голе тіло і шкіряному плащі

Що стосується зачіски, то на Джулії, найімовірніше, біла перука з чорним корінням, завита в локони. Макіяжем знаменитості візажисти виділили очі, нанісши темну й товсту підводку. Образ гармонійно додає білий манікюр із червоними та синіми вкрапленнями.

Біля обличчя моделі — дим.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Для нашого американського видання вона показує, як країна впливає на людей, які народилися за межами країни, але їх втягує назад у гравітаційне тяжіння планети США. У зйомках задіяно так багато образів Америки, і тільки така яскрава зірка як Джулія Фокс може використати свою притягальну силу, щоб здійснити це. Її особиста історія — це частина американської мрії та американського кошмару, але в кінцевому підсумку вона показує нам усім, що можна не тільки вижити, а й перемогти! Її перша книга, мемуари "Down the Drain", також доступна для попереднього замовлення!" — ідеться в підписі на сторінці видання.

Мемуари Джулії обіцяють стати справжньою сенсацією, тим більше, що там вона відверто розповіла про свій короткий бурхливий роман зі скандально відомим репером Каньє Вестом. Щоправда, цю тему Фокс не стала сильно розвивати в книзі. За її словами, вона лише "злегка" зачіпає час, проведений із музикантом.

Вони зустрілися напередодні Нового 2022 року й офіційно почали зустрічатися після того, як його колишня дружина Кім Кардаш'ян подала на розлучення в лютому наступного року.

"Мені здається, що я підійшла до цього дуже легковажно. Я не намагаюся мати ворожнечу або щось у цьому роді, все це в минулому", — зізналася виданню Джулія.

Раніше модель говорила, що сумнівається, що Каньє хоча б знає її повне ім'я, оскільки були разом "буквально близько хвилини".

Книжка "Down the Drain" ("На вітер") з'явиться на прилавках і віртуальних платформах 10 жовтня.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс представила цікавий шкіряний образ на осінь 2023.