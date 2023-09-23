Стало відомо, чому діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма ходять до школи по суботах

Школярі в Англії, як правило, навчаються п'ять днів на тиждень: з понеділка по п'ятницю, однак у королівських дітей інша система.

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Принц і принцеса Уельські здивували королівських шанувальників 2022 року, коли оголосили, що їхні троє дітей відвідуватимуть одну й ту саму школу в Ламбруку, розташовану неподалік від їхнього нового будинку у Віндзорі. Приватна незалежна підготовча школа пропонує безліч можливостей, але шанувальники королівської сім'ї були шоковані, дізнавшись, що діти ходитимуть до школи по суботах. Про це розповіла редакторка The Good Schools Guide Мелані Сандерсон у подкасті Hello.

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Про шестиденний робочий тиждень принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї вона сказала: "Це напружений тиждень. Для молодших, шести- і семирічних дітей це дійсно довгий тиждень".

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Як зазначає редакторка, якщо говорити про таку школу як Ламбрук, один вихідний може виявитися надто довгим далеко від навчального закладу Беркшира. Мелані називає приватну школу ідеальним вибором для королівських дітей.

Річ у тім, що навчальний процес у Ламбруку не схожий на звичайні шкільні уроки. У школі є поле для гольфу, басейн, театр, спортивний центр, а також різні мистецькі студії, що робить її ідеальною для юних Шарлотти, Джорджа та Луї.

"Ми знаємо, що члени королівської сім'ї люблять проводити час на свіжому повітрі. Вони люблять сільську місцевість, і це справжня школа з брудними колінами, — пояснила Мелані. — У них є акри полів для дослідження і їм дозволена повна свобода дій під час перерв".

Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї Фото: Getty

Хоча щоденні дослідження здаються шкільною мрією, це не єдина причина, з якої принц і принцеса Уельські зробили такий вибір. У Ламбруку Кейт і Вільям можуть бути впевнені, знаючи, що їхні діти розуміють і переймають важливість державної служби.

Мелані детально розповіла про подкаст: "(Ламбрук) багато займається збором коштів для спільноти. Вони дуже зосереджені на тому, щоб їхні учні розуміли, наскільки вони привілейовані. Усе, що ми чуємо про принцесу Вільяма і принцесу Кетрін, вказує на те, що для них це теж дуже важливо", — розповіла Сандерсон у подкасті.

Продовжуючи хвалити пару за їхній вибір, Мелані зазначила, що Ламбрук справді відповідає всім вимогам і сімейним цінностям королівської пари.

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