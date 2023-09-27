Бородата жінка розповіла, чому перестала голити волосся на обличчі (фото, відео)

За словами Хосі, подібна патологія є і в інших жінок її сім'ї.

Related video

42-річна мешканка Йоганнесбурга (Південна Африка) Хосі Нканьєзі Бутелезі привертає до себе увагу, де б вона не з'явилася. І хоча це жінку не тішить, вона вже змирилася з тим, що їй услід озираються. Вся справа в тому, що вона страждає на гірсутизм. Це — надмірний ріст волосся у жінок за чоловічим типом, що виникає через порушення гормонального фону в організмі, пише Daily Mail. Саме тому Хосі має густу чорну бороду, через що свого часу вона зазнала чимало глузувань, доки не навчилася приймати себе і свою особливість.

Важливо

Історія "повернення волосся": лисий чоловік розридався через нову зачіску (відео)

Уперше недобре вона запідозрила ще в підлітковому віці. Дівчина спочатку не надала цьому значення, оскільки в інших жінок у її родині було те саме.

"Я виросла, звикла до того, що волохатих жінок, таких як мої тітки, вважали благословенними, сильними і суворими, тому я вирішила, що це щось, що я успадкувала. Тому я ніколи не зверталася до лікаря з приводу волосся на тілі, у мене не було жодних фізичних проблем. Але коли я нарешті відвідала свого терапевта, він запропонував провести гормональні тести на фертильність і синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). Однак обидва вони виявилися негативними. Я могла б мати дітей, якби захотіла, і не було потреби в гормональному лікуванні, все здавалося добре", — каже вона.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Спочатку Хосі голила бороду

Згодом вона все ж вирішила звернутися за порадою до професіонала, однак лікарі опинилися в глухому куті. Вони припустили, що у Хосі може бути гірсутизм.

Жінка зазначила, що ніколи раніше не чула про це захворювання, але, оскільки це звучало серйозно, африканка вирішила почати голитися, незважаючи на те, що рідні відмовляли її:

"Я пам'ятаю, як говорила про це з членами моєї сім'ї, які попередили мене, що гоління призведе до ще більшого росту волосся, але я думала, що це всього лише міф. Крім того, характер моєї роботи вимагав від мене презентабельного вигляду, тому я почала голитися щотижня. Але що більше я голилася, то більше волосся росло. Потім я спробувала зробити депіляцію воском, але це виявилося дорого і болісно".

Тоді жінка вирішила пройти процедуру лазерної епіляції. Це подіяло на якийсь час, але незабаром волосся почало рости ще активніше.

"Після 10 сеансів волосся стало тоншим, а шкіра стала гладкою. Я була переконана, що це спрацювало. Однак, коли я припинила гоління на рік, волосся почало знову рости, і мені довелося повернутися до гоління"...

Відтоді вона вирішила прийняти свою зовнішність, полюбити себе і стала в соцмережах публікувати свої натуральні знімки та відео.

"Я перестала голитися і замість цього почала любити себе. Я дізналася, що прийняття себе — найважливіший аспект турботи про себе. Це основа нашої впевненості та самоповаги. Мені довелося пам'ятати, що краса буває різних форм, розмірів і форм, і я залишаю волосся на тілі в рівняння краси", — пояснила Хосі.

Спочатку від тролів, які писали образи, не було відбою, і у своїх репліках вони іноді заходили занадто далеко.

"Люди реагували на мою бороду шоком, захопленням, огидою і несхваленням, але я активно працюю над тим, щоб відучитися від необхідності зовнішнього схвалення", — зазначає Хосі.

Раніше Фокус писав, як королівська сім'я Малайзії зустрілася з дівчинкою-вовченям та її батьками. Дворічна дівчинка страждає на генералізований гіпертрихоз, через що у Адік все обличчя вкрите густою шерстю.