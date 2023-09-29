Чекає на автобус: в Амстердамі на зупинці з'явилася дуже реалістична скульптура Зендеї

Перехожі, побачивши фігуру Зендеї, із задоволенням фотографувалися поруч із нею.

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Популярність 27-річної американської акторки та співачки Зендеї досягла нового рівня. У соцмережах з'явилися знімки дуже натуральної скульптури артистки, яка сидить на одній з автобусних зупинок в Амстердамі. Її виготовив талановитий шанувальник зірки "Дюни".

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Зендея повторила стрижку Дженніфер Еністон (фото)

Несправжня Зендея вбрана в сукню, що точно повторює її образ від Vera Wang на премії "Еммі" 2019 року.

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Зендея в сукні від Vera Wang на премії "Еммі" 2019 року Фото: Getty

Зі штучною зіркою із задоволенням фотографувалися перехожі. Дехто обіймав її, а хтось просто притулявся головою до її плеча.

Зазначимо, що в музеї воскових фігур мадам Тюссо в Лондоні фігура актриси теж присутня. Зендая з воску зображена в костюмі кольору фуксі, який є ремейком появи на червоній доріжці 2016 року. Щоправда, після появи фото в соцмережах шанувальники зірки розкритикували її копію, заявивши, що вона не відповідає оригіналу.

Зараз Зендея активно працює і знімається. Нещодавно вийшов трейлер фільму "Претенденти", де Зендая в парі з Майком Фейстом і Джоном О'Коннором зобразила бурхливе життя юної зірки тенісу. Інтимні перетини її героїні з іншими були всього лише вигадкою, частиною великого оповідання, проте воно стикалося з реальністю, змушуючи понервувати її коханого Тома Голланда.

Чутки про роман актриси із зіркою "Людини-павука" поповзли після їхньої зустрічі на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому" 2016 року. З 2021 року вони неодноразово потрапляли в об'єктиви папараці, а згодом і зовсім перестали приховувати свій роман.

Спочатку мало хто вірив у їхнє кохання, вважаючи, що це лише піар, проте пара зуміла довести зворотне.

Раніше Фокус писав, що Зендея з Томом Голландом зіграла в баскетбол зі школярами.