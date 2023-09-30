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Спадний Місяць із 30 вересня 2023 року: що можна та чого не можна робити
Наталія Гулій
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Сьогодні, 30 вересня, розпочалася стадія спадного Місяця, яка триватиме до 13 жовтня. Що можна та чого не можна робити в цей період, розповідаємо далі.
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Період спадного Місяця (час від повного Місяця до молодика) ще називають фазою пасивної дії. Вона триватиме з 30 вересня до 13 жовтня 2023 року. Астрологиня Анжела Перл розповіла, які заняття є сприятливими в період спадного Місяця, а чого краще не робити.
Спадний Місяць: що можна робити
- прибирати в будинку, перебрати речі в шафі;
- гасити борги та кредити;
- працювати зі психологом, займатися своїм ментальним здоров'ям;
- відмовитися від шкідливої їжі;
- доглядати за тілом;
- пройти медичне обстеження;
- завести нову рослину.
Спадний Місяць: чого не можна робити
- діяти різко та необдумано;
- братися за важливі справи;
- оформляти кредит або позичати гроші;
- укладати важливі угоди;
- заводити домашніх улюбленців;
- починати ремонт;
- здійснювати великі покупки.