1 жовтня 2023 року: Покрова Пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна займатися будь-якою важкою роботою, а також сваритися і злословити.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква святкує Покрову Пресвятої Богородиці. Це велике свято для православної громади. За церковним переказом, цього дня 910 року військо Аскольда обложило місто Константинополь. Городяни у відчаї стали просити Богородицю про захист. Діва Марія почула християн і з'явилася над містом, укривши людей своїм покровом, що зробило їх невидимими для ворога.

Також 1 жовтня в Україні святкують День козацтва та День захисників і захисниць України, а ще — День учителя (традиційно в першу неділю жовтня).

Що не можна робити 1 жовтня:

займатися будь-якою важкою роботою;

сваритися і злословити;

вживати алкоголь.

Народні прикмети та повір'я:

уже полетіли журавлі — буде рання зима;

йде сніг — зима буде морозною і сніжною;

на Покрову зіграти весілля — хороша прикмета для сім'ї;

яка сьогодні погода, такою вся зима буде.

День ангела святкують:

Георгій, Олександр, Олексій, Іван, Микола, Михайло, Петро, Роман, Віра, Марія

Народилися в цей день:

1956 рік — Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

Також цього дня:

1919 рік — закінчення польсько-української війни (1918-1919);

1931 рік — починає працювати і випускає перший трактор Харківський тракторний завод;

1960 рік — на Запорізькому автомобілебудівному заводі починається виробництво серійних машин ЗАЗ-965 "Запорожець".