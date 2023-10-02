Меган Маркл хоче стати сенатором Каліфорнії

Герцогиня Сассекська може зайняти місце сенаторки Даяни Файнштейн, яка померла в 90 років.

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Меган Маркл "подумує про те, щоб балотуватися на посаду сенатора". Ім'я герцогині Сассекської фігурує в списках, і вона може зайняти місце каліфорнійської сенаторки Даяни Файнштейн після того, як та померла у віці 90 років. Меган неодноразово говорила про те, що хотіла почати політичну кар'єру. Тож посада сенатора може стати хорошим стартом. Про це пише

Джерело в Лейбористській партії раніше говорило, що Меган працювала над тим, щоб стати президентом США. Вона не приховує того, що її завжди цікавила кар'єра в політиці і вона вірить у те, що жінки можуть змінити світ.

Меган Маркл Фото: archewell.com

Тому не дивно, що вчора ввечері в Голлівуді обговорювали ім'я Меган Маркл як перспективну заміну каліфорнійській сенаторці Даян Файнштейн.

Дійсно, за кілька хвилин після оголошення про смерть 90-річної Файнштейн у п'ятницю газеті Mail on Sunday повідомили, що "телефони загорілися" припущеннями, що герцогиня Сассекська може кинути стати одним із кандидатів на її посаду.

Великий донор-демократ, близький до губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, який вибере заміну Файнштейну, повідомив, що у Меган є всі шанси і вона була б хорошим кандидатом. Але він також зазначив, що зараз не найкращий час для цього.

"У тому божевіллі, яке в наші дні являє собою політику США, це зараз не неможливо", — резюмував він.

Смерть Файнштейн створила унікальну ситуацію, коли 55-річний Ньюсом, харизматична губернаторка Каліфорнії, яку вважають фавориткою на президентських виборах, якщо щось трапиться з 80-річною президенткою Джо Байденом, має повну свободу вибору когось, хто замінить її, доки не відбудуться наступні вибори в листопаді 2024 року.

Сенатор США Даян Файнштейн померла рано вранці в п'ятницю у своєму будинку у Вашингтоні, округ Колумбія.

Раніше стало відомо, що Меган "налагоджувала зв'язки серед високопоставлених демократів" з метою створення кампанії на низовому рівні для підживлення своїх політичних амбіцій — кінцевою метою якої було президентство в США. Повідомляється, що вона і принц Гаррі провели віртуальну годинну зустріч із губернатором Ньюсомом, але він обрав іншого кандидата.

З моменту прибуття до Каліфорнії з чоловіком принцом Гаррі 2020 року Меган налагодила політичні контакти. Вона близько дружить із феміністкою Глорією Стейнем, впливовою силою в Демократичній партії. А та познайомила її з ключовими людьми в партії.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

"Меган цікавиться політикою понад усе на світі. Вона вважає, що саме в цьому її сила, але їй довелося зосередитися на зароблянні грошей", — повідомив інсайдер.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл підтримувала чоловіка на "Іграх нескорених", у який взяли участь і українські ветерани. Юлія "Тайра" Паєвська розповіла про знайомство з принцом Гаррі та його дружиною.